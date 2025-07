O CSP-MG realizou, no dia 17 de julho, no auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF, em Belo Horizonte, o III Workshop Conhecer para Proteger – Série Especial 15 Anos. O encontro reuniu executivos das beneméritas Icatu Seguros, Asseg Assessoria de Seguros, BP Seguradora, PASI e Allianz Seguros, além de corretores parceiros, para compartilhar trajetórias profissionais no mercado de seguros de pessoas.

Com mediação do diretor do CSP-MG, Maurício Tadeu Barros Morais, o evento seguiu o formato das edições anteriores, promovendo troca de experiências entre os participantes.

A primeira apresentação foi da Icatu Seguros, representada pela gerente de Negócios do Canal Vida Individual PME, Fabiana Reis, que destacou os 30 anos de atuação da companhia e saudou o CSP-MG pelos 15 anos de atividades. O corretor Fabrício Rigueira Fernandes relatou sua transição da engenharia para o setor de seguros, ressaltando o apoio recebido pela seguradora em sua atuação como planejador financeiro.

Na sequência, o sócio-diretor da Asseg Assessoria de Seguros, Jader Pereira de Abreu Filho, comentou a estratégia da empresa de apoiar o desenvolvimento dos corretores por meio de treinamentos e suporte nas operações. A corretora Márcia Leite relatou a importância do atendimento prestado pela assessoria para o desempenho comercial.

Representando a BP Seguradora, o vice-presidente comercial Auto/Vida, Marco Antônio Neves, mencionou que a companhia prepara o lançamento de seu primeiro produto de seguro de vida, previsto para agosto. O corretor Arlesson Machado, da FF Assessoria em Seguros, comentou a evolução da empresa e sua atuação no desenvolvimento de soluções para o setor.

Vivianne Andreazzi, gerente comercial do PASI, elogiou o modelo do evento e destacou a proposta da empresa de oferecer produtos que ampliem o acesso à proteção social. A corretora Fabíola Dallarete relembrou sua parceria com o PASI e mencionou os serviços ofertados pela companhia, como assistência psicológica, seguro para estagiários e clube de vantagens.

A última apresentação foi da Allianz Seguros, com a participação da head de Vida, Roberta Bueno, que trouxe dados sobre o mercado e enfatizou a importância de ampliar a cultura de proteção no país. O corretor Fábio Guerra relatou um episódio marcante que o levou a focar na venda de seguros de vida e previdência.

O presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, avaliou positivamente a iniciativa. “O modelo com relatos de corretores tem gerado bons resultados. Seguimos com o compromisso de apoiar a capacitação do mercado e ampliar o acesso à proteção securitária”, afirmou.

O evento integrou a programação comemorativa dos 15 anos do CSP-MG e contou com café de boas-vindas, sorteio de brindes e emissão de certificados aos participantes.