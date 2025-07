Bradesco lança seguro prestamista para produtor rural

A Bradesco Vida e Previdência acaba de fechar uma parceria para a distribuição do seguro prestamista através do E-agro, plataforma digital do Banco que oferece soluções para o agronegócio. O produto, voltado aos produtores rurais, garante indenização para quitação de empréstimos contratados por meio da linha de Cédula de Produto Rural (CPR) em caso de morte ou invalidez permanente total por acidente do segurado. Dessa forma, oferece mais segurança ao produtor e sua família, além de auxiliar a continuidade das operações no campo.

“O lançamento do Proteção Financeira Crédito Agro fortalece o nosso portfólio de produtos e representa mais um passo no planejamento financeiro do produtor rural. Com essa solução, reforçamos nosso compromisso com quem ajuda o Brasil crescer”, pontua o superintendente sênior da Bradesco Vida e Previdência, Alessandro Malavazi. O seguro está disponível na jornada de contratação da CPR no E-agro.

Lançado em 2023, o E-agro foi desenvolvido em parceria com o inovabra, ambiente de coinovação do Bradesco, com participação da IBM. Na plataforma online, toda a cadeia do agronegócio – clientes e não clientes do banco – tem acesso a soluções de crédito, incluindo recursos obrigatórios, para produção agrícola, pecuária, além da oferta de produtos como máquinas e equipamentos.

Também é possível contratar Cédula de Produto Rural (CPR) digital – inclusive a CPR com garantia de máquinas e equipamentos – de forma totalmente on-line. A plataforma conta com importantes parceiros das principais categorias do agro, como máquinas agrícolas, insumos e implementos, agricultura digital, irrigação, energia solar, e outros segmentos que compõem a cadeia.

De acordo com Nadege Saad, head do E-agro, a parceria vai ao encontro das necessidades dos produtores, pois oferece mais uma proteção financeira para as atividades no dia a dia da propriedade rural. “O seguro prestamista presente na plataforma fornece mais tranquilidade para planejar e investir na fazenda, diante de eventuais imprevistos que podem acontecer no campo. Desta forma, o E-agro vem transformando as necessidades dos produtores em soluções que realmente geram impacto positivo”.