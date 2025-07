Akad e Santuu firmam parceria e miram liderança no seguro bike

A Akad Seguros firmou uma parceria estratégica com o Clube Santuu, maior ecossistema de produtos e serviços para ciclistas do Brasil, com o objetivo de liderar o mercado de seguros para bicicletas. A operação passa a funcionar no modelo MGA (Managing General Agent), no qual o parceiro atua com autonomia para subscrever apólices e gerir sinistros. A expectativa é dobrar o número de apólices emitidas e alcançar R$ 25 milhões em prêmios nos próximos 12 meses.

Com o acordo, a Akad ganha acesso direto a mais de 1.500 bike shops em todo o País, fortalecendo sua presença no nicho. A parceria também marca a entrada da seguradora em um modelo 100% digital para o Seguro Bike, com contratação simplificada em até três minutos, além de processos digitalizados para sinistros, renovações e cancelamentos.

O Clube Santuu já operava com seguros desde 2019, priorizando parcerias de afinidade com marcas como Decathlon, Moura, Trek e Felt, o que ampliou sua capilaridade no varejo especializado. Agora, com a estrutura da Akad, os corretores passam a contar com uma plataforma ágil e suporte técnico especializado na subscrição de bicicletas de todos os perfis, com avaliação em até duas horas e expectativa de redução da sinistralidade para cerca de 15%. “A plataforma é a melhor que já usei em termos de agilidade e disponibilidade”, afirma Welber Barbuio, corretor e triatleta. “Precisamos de respostas rápidas para atender nossos clientes com eficiência.”

Segundo a Akad, o portfólio cobre bicicletas de R$ 500 a R$ 500 mil, novas ou usadas, com ou sem nota fiscal, com reposição em bem ou valor monetário. “Nos tornamos a única seguradora do País com oferta completa para esse público”, afirma Danilo Gamboa, CEO da Akad. Para Rodrigo Del Claro, CEO do Clube Santuu, a operação representa a união entre tecnologia, experiência de mercado e proximidade com os ciclistas.