Votação do Troféu Viva a Bahia ultrapassa 70 mil participações

O Troféu Viva a Bahia atingiu um total de 70.095 votos, consolidando-se como uma referência no reconhecimento de profissionais e empresas do setor de seguros da região. Os resultados da votação popular, somados à avaliação de um júri técnico especializado, serão revelados em uma cerimônia de premiação que será realizada durante a Semana do Seguro, no dia 15 de outubro, no Fiesta Bahia Hotel, em Salvador. A abertura do evento contará com uma palestra da diretora executiva comercial do Canal Corretor da Mapfre, Karine Brandão.

“Essa premiação é um marco do Clube dos Seguradores da Bahia. Desde já, agradeço a dedicação de todos os membros da comissão organizadora. Sem o suporte de cada um, seria inviável chegar a mais de 70 mil votos. Vamos homenagear e dar visibilidade aos talentos e às melhores práticas do mercado baiano, incentivando a inovação e o aprimoramento contínuo. A participação recorde na votação não apenas legitima os futuros vencedores, mas também fortalece o senso de comunidade e colaboração dentro do setor”, afirmou Fausto Dórea, presidente do Clube dos Seguradores da Bahia.

A iniciativa tem como objetivo destacar e celebrar a atuação de profissionais e empresas reconhecidos por sua inovação, excelência e contribuição para o fortalecimento do seguro na sociedade.

O público, os consumidores e os membros do mercado de seguros podem votar até o dia 15 de setembro de 2025, acessando o link oficial do Troféu Viva a Bahia. As categorias disponíveis são: Seguradora, Gerente Comercial, Gestor de Sucursal, Diretor Regional, Corretor de Seguros, Assessoria e Personalidade Destaque.