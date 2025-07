Icatu realiza ação imersiva sobre educação financeira em festival

Um jogo de tabuleiro imersivo, inspirado em contos clássicos, será o centro da ativação da Icatu Seguros durante a 2ª edição do Festivalzinho, que acontece no dia 26 de julho, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. Desenvolvido para envolver pais e filhos em um momento de conexão e aprendizado, o jogo convida os participantes a refletirem sobre proteção financeira desde a infância, de forma lúdica e interativa. Ao final, as famílias levam para casa uma versão em miniatura do jogo, estimulando a continuidade da conversa sobre proteção também no ambiente familiar.

A Icatu é a seguradora oficial do Festivalzinho – evento voltado exclusivamente para o público familiar, com programação para todas as idades – e reforça, com essa participação, seu compromisso com a proteção das famílias brasileiras, com soluções em seguro de vida, previdência e capitalização. Durante o evento, todos os presentes, entre público e staff, terão a cobertura do seguro de vida da Icatu Seguros. Com ingressos esgotados há cerca de um mês, o festival tem expectativa de receber mais de 7 mil participantes. O patrocínio reforça mais uma iniciativa da campanha “Para todos os capítulos da sua História”, que traz a importância de estar protegido para todas as surpresas da vida através de contos, e chancela a empresa como “Seguradora oficial das famílias no Festivalzinho”.

“Ser a seguradora oficial do Festivalzinho reforça o compromisso da Icatu com as famílias com soluções em seguro de vida, previdência e capitalização. Trazemos a importância de promover conversas sobre proteção que, de maneira lúdica, alertam para temas relevantes que permeiam todas as famílias e as diferentes fases da vida”, afirma Cinthia Kato, diretora de Marketing e Canais da Icatu Seguros.

Aliando presença institucional e experiência de marca, a ativação da Icatu Seguros no evento traz um jogo de tabuleiro imersivo. Desenvolvido e realizado pela agência Onze Marketing e Comunicação, o jogo conta com personagens originalmente retratados na campanha de marca “Para Todos os Capítulos da Sua História”. A proposta da dinâmica é envolver as famílias em um jogo que estimula os conceitos de proteção e cuidado.

“Pensamos em um projeto que pudesse unir pais e filhos em uma brincadeira que, ao mesmo tempo, divertisse e levasse a eles o propósito da Icatu Seguros de forma memorável”, explica Nani Oliveira, COO (Chief Operating Officer) da Onze Marketing e Comunicação.

Durante a brincadeira, os participantes jogam o dado e interagem com as casas que trazem os produtos de proteção da seguradora – como seguro de vida, previdência e garantia de aluguel – além de obstáculos e interações durante o percurso.

“Nossa ativação foi cuidadosamente pensada para proporcionar um momento de conexão entre pais e filhos, ao mesmo tempo em que traduz, de forma leve e interativa, a importância da proteção nas diferentes fases da vida. O jogo simbólico convida as famílias a refletirem sobre escolhas e cuidados cotidianos, conectando conceitos como previdência, seguro de vida e garantia de aluguel ao universo lúdico das histórias infantis. É uma forma divertida de mostrar que proteger também é brincar, ensinar e caminhar junto”, completa Cinthia.

A ação se conecta à campanha institucional da companhia, “Para todos os Capítulos da sua História”, lançada em março deste ano e assinada pela agência Monks, do grupo S4 Capital. A campanha recriou cenas de histórias clássicas, como João e o Pé de Feijão, Alice no País das Maravilhas, Chapeuzinho Vermelho e O Mágico de Oz, reforçando que assim como nas histórias a vida é cheia de surpresas e o propósito da Icatu Seguros é estar presente em momentos decisivos da vida dos brasileiros, oferecendo soluções que garantem segurança para o futuro.