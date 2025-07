Durante muito tempo, o setor de seguros operou com base em modelos tradicionais, sustentando suas estruturas com processos lineares e pouca flexibilidade. Mas os tempos mudaram. A transformação digital, combinada às novas gerações de consumidores, está redesenhando a forma como o valor é percebido. Hoje, as pessoas não buscam apenas proteção. Elas querem soluções que façam sentido em seu estilo de vida, que sejam simples de entender, fáceis de contratar e que ofereçam uma experiência real de cuidado.



Na Kovr, acreditamos que inovação precisa ter propósito. Por isso, desenvolvemos a metodologia S.E.P.O., que nos guia na criação de produtos com foco em simplicidade, experiência e personalização, sempre conectados a uma atuação omnichannel. Essa forma de pensar nos ajuda a estar onde o cliente está, seja nos canais já consolidados ou nos novos espaços digitais que surgem a cada dia.



Digital First, o novo normal no setor

Ter uma jornada digital eficiente deixou de ser um diferencial para se tornar uma necessidade básica. Um estudo recente da Sure mostrou que 64% dos nativos digitais acreditam que os seguros deveriam ser adquiridos e gerenciados principalmente online. Esse dado só confirma algo que já estamos vendo na prática: o consumidor quer agilidade, autonomia e menos burocracia.



O modelo de contratação imediata tem crescido justamente por isso. Ele permite que o cliente contrate e ative uma apólice em poucos cliques, de forma totalmente digital. É simples, rápido e direto. Cada vez mais, o setor precisa acompanhar esse ritmo e oferecer experiências que respeitem o tempo e o comportamento das pessoas.

Proteção sob demanda, o seguro na era da escolha



Outro movimento importante nessa transformação é o crescimento dos seguros on-demand. Nesse modelo, o cliente ativa a cobertura apenas quando precisa, pagando de forma proporcional ao uso. É uma forma mais flexível de consumir seguro, pensada para quem busca praticidade e custo-benefício.



Um bom exemplo são as apólices veiculares por dia. Motoristas que usam o carro de forma esporádica podem optar por essa modalidade e economizar, sem abrir mão da proteção. Esse tipo de solução tem ajudado a tornar o seguro mais acessível e a ampliar o alcance do setor para públicos que antes estavam fora da base.



Do reativo ao proativo: mais benefícios no agora, mais segurança no depois



As novas gerações já deixaram claro que querem produtos simples, acessíveis e com valor percebido no presente. Ainda que o setor esteja evoluindo, muitas seguradoras ainda enfrentam o desafio de mostrar como suas soluções podem ser úteis no agora, e não apenas no futuro.



É justamente nesse ponto que os seguros integrados, ou embedded insurance, ganham relevância. Eles permitem que o seguro esteja presente de forma fluida na vida do cliente, muitas vezes atrelado a serviços que ele já consome. Um exemplo disso é o produto que desenvolvemos na KOVR, oferecendo um seguro que inclui acesso a um serviço de streaming. A pessoa se protege e, ao mesmo tempo, tem uma experiência de lazer. É uma nova forma de olhar para o valor que o seguro pode entregar.



Além disso, a combinação entre produtos sob demanda, benefícios ativos durante a vigência da apólice e jornadas 100% digitais mostra que é possível sair da postura reativa e adotar uma atuação mais próxima, útil e conectada com o dia a dia do cliente. Isso fortalece a relação, aumenta a eficiência e transforma a seguradora em uma verdadeira parceira.

O mercado de seguros está passando por uma mudança profunda. Não é apenas uma questão de tecnologia, mas de cultura e comportamento. Na KOVR, estamos preparados para liderar essa transformação, com soluções que fazem sentido na vida real das pessoas. Seguimos acreditando que o futuro do setor pertence a quem souber unir proteção com experiência e simplicidade com inovação.

*Eduardo Viegas, VP de Operações e Administrativo da Kovr Seguradora.