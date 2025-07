Capemisa debate inclusão durante Fórum Pacto das Pretas

O Fórum Pacto das Pretas realiza sua edição carioca nesta segunda-feira (21/07), reunindo lideranças para debater ações de equidade racial no mercado de trabalho. O evento acontecerá no Teatro Nelson Rodrigues, no Centro do Rio de Janeiro, e contará com a participação de Luciana Martins, especialista de Sustentabilidade da Capemisa.

Luciana será uma das painelistas da discussão “Educação para transformação: capacitação e acesso para mulheres negras no mercado de trabalho”. Colaboradora da Capemisa há cinco anos, ela também atua no Grupo de Trabalho de ASG da Federação Nacional de Capitalização (FenaCap) e na Comissão de Integração ASG da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg).

Sua trajetória na companhia é marcada por iniciativas de diversidade e inclusão. Um dos marcos foi sua participação em um grupo de diálogo interno, que proporcionou espaço para escuta e compartilhamento de experiências. “A partir daquele momento, me senti mais livre, mais completa. Pela primeira vez, percebi que podia ser inteira no ambiente de trabalho”, relata.

A presença de Luciana no evento representa o compromisso da Capemisa com práticas que promovem a inclusão de mulheres negras e a construção de um ambiente corporativo mais justo e acolhedor.

O Fórum Pacto das Pretas integra uma série de encontros promovidos pela Associação Pacto de Promoção da Equidade Racial, com etapas também em São Paulo e Recife, e tem como objetivo discutir o papel das empresas na redução das desigualdades raciais.

N.G.