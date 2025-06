Zurich Seguros patrocina Mundo Pixar em São Paulo

A Zurich Seguros será uma das patrocinadoras oficiais da edição 2025 do Mundo Pixar, exposição imersiva que acontece a partir de 18 de junho no Shopping Center Norte, em São Paulo. Inspirada nas principais animações do estúdio Pixar, a mostra promete encantar visitantes de todas as idades ao recriar cenários de filmes como Toy Story, Divertida Mente, Procurando Nemo, Up, Red e outros.

Com 3.500 m² e 14 ambientes temáticos, esta será a maior edição já realizada no Brasil. A nova temporada traz cinco novas franquias à experiência: Vida de Inseto, Red: Crescer é uma Fera, Coco, Elementos e Luca.

Como parte do patrocínio, a Zurich promoverá ativações voltadas ao público, incluindo máquinas de garra com pelúcias exclusivas, bottons personalizados, folders recicláveis com descontos para seguro celular e ações digitais para estreitar o relacionamento com os visitantes.

“Estar presente em uma iniciativa tão rica em emoção e criatividade é uma forma de reforçar nosso compromisso com as famílias brasileiras”, afirma Lucía Sarraceno, diretora de Marketing e Clientes da Zurich Seguros. “Queremos construir conexões reais com o público, entregando experiências marcantes e relevantes”, conclui.

A parceria com o Mundo Pixar marca a segunda presença da Zurich em eventos ligados à Disney — a seguradora também foi patrocinadora oficial da D23, realizada no Brasil em novembro de 2024.

N.G.