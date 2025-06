Últimos ingressos disponíveis para o Sou Segura Summit 2025

Faltando poucos dias para o início do Sou Segura Summit 2025, a organização do evento anuncia que restam apenas os últimos ingressos disponíveis. O encontro será realizado nos dias 24 e 25 de junho, no Teatro das Artes, localizado no Shopping Eldorado, em São Paulo, com o tema central “Mulheres Seguras: Carreira, Liderança e Inclusão”.

As associadas da Sou Segura contam com condições especiais de pagamento: quatro parcelas de R$ 149,90 ou à vista via PIX ou cartão de crédito. As demais participantes também podem adquirir ingressos por quatro parcelas de R$ 99,25 (para um dia) ou R$ 186,75 (dois dias). As inscrições estão disponíveis no link: evento.sousegura.net

Programação

O primeiro dia do evento, 24 de junho, terá início com o credenciamento às 8h30 e abertura oficial às 9h. Entre os destaques da programação estão os painéis:

ESG em foco: Lideranças Setoriais em Movimento para um Mercado mais Inclusivo

Lideranças Setoriais em Movimento para um Mercado mais Inclusivo O Silêncio que Dói: Assédio e Saúde Mental – Relatos Reais de Mulheres e a Conexão com a NR-1

Assédio e Saúde Mental – Relatos Reais de Mulheres e a Conexão com a NR-1 IA no Seguro: Desafios, Oportunidades e o Caminho para o Protagonismo Feminino

Desafios, Oportunidades e o Caminho para o Protagonismo Feminino Você Está Pronta para uma Vida sem Crachá? Como se Planejar para Mudar de Vida

Como se Planejar para Mudar de Vida Trabalho, Gerações e Gênero: O Novo Mapa da Liderança

No segundo dia, 25 de junho, a programação começa com a palestra “Comunicação como Ferramenta de Poder na Carreira”, seguida de discussões sobre:

Vida, Carreira e Futuro: As Fases da Vida da Mulher

As Fases da Vida da Mulher Diversidade e Inclusão no Ambiente Corporativo

Equidade Feminina no Mercado de Seguros: Dados, Experiências e Oportunidades

O evento se encerra com a entrega do Prêmio Sou Segura, que reconhece iniciativas de destaque em equidade e liderança feminina no setor.

N.G.