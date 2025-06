Avla assume seguro de engenharia das plataformas Petrobras

A insurtech chilena Avla, especializada em soluções de seguros para o setor B2B, venceu a maior concorrência do ano para cobertura de riscos de engenharia no Brasil, assumindo a apólice das plataformas P-84 e P-85 da Petrobras. Com a conquista, a companhia se posiciona como líder do segmento em 2025.

As unidades são do tipo FPSO (unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência) e estão previstas para operar nos campos do pré-sal nos próximos anos. Projetadas para atuar em grandes profundidades, as plataformas contam com tecnologias voltadas à eficiência energética e à redução das emissões de gases de efeito estufa.

A operação liderada pela Avla envolve a estruturação da cobertura com 80 resseguradores, garantindo robustez e segurança financeira ao projeto. “Essa conquista atesta o compromisso da Avla com a excelência técnica e entrega de soluções de alta qualidade para projetos estratégicos do país, com a flexibilidade necessária para atender às especificidades de cada demanda”, afirma Felippe Astrachan, CEO da Avla Brasil.

Com pouco mais de três anos de atuação no Brasil, a companhia já acumula R$ 500 milhões em prêmios emitidos e vem dobrando de tamanho anualmente. O novo contrato com a Petrobras reforça sua posição como referência em seguros de alta complexidade para infraestrutura e energia.