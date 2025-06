Sompo anuncia novo Diretor de Garantia

A Sompo acaba de anunciar a contratação de João Alfredo Di Girolamo Filho como novo Diretor de Garantia. O executivo chega com a missão de liderar a área estratégica de Seguro Garantia, ampliando a presença da companhia em setores como construção civil, infraestrutura e mercado judicial.

Com mais de 15 anos de experiência no setor, João Alfredo acumula passagens por companhias nacionais e multinacionais, atuando nos segmentos de Garantia e Fiança Locatícia. É formado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com especialização em Direito Empresarial pela FGV e MBA em Finanças pela FIA.

“O segmento de Garantia tem crescido de forma consistente, atingindo R$ 4,5 bilhões em 2024, refletindo sua relevância para o desenvolvimento econômico e a segurança jurídica. Estou entusiasmado em contribuir com os planos da Sompo para ampliar sua atuação com soluções inovadoras e sustentáveis”, afirma o novo diretor.

A Sompo oferece um portfólio robusto de produtos na área, com destaque para o Sompo Garantia Tradicional, voltado ao cumprimento de obrigações contratuais, e o Sompo Garantia Judicial, que permite a apresentação de garantias em processos cíveis, fiscais e trabalhistas sem comprometer o capital de giro das empresas.

A criação de uma diretoria dedicada ao segmento reforça o posicionamento da companhia como especialista em riscos complexos, com foco no mercado corporativo e no agronegócio.

“A trajetória do João e seu conhecimento técnico são fundamentais para a estratégia de crescimento da Sompo. Vamos intensificar a proximidade com o mercado e oferecer soluções cada vez mais aderentes às necessidades dos clientes”, destaca Adailton Dias, Diretor Executivo de Subscrição, Gerenciamento de Riscos e Resseguro da companhia.

