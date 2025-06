Sincor-SP abre nova edição da pesquisa PMC Auto

O Sincor-SP deu início à edição 2025 da PMC Auto (Pesquisa para Melhoria Contínua do Mercado de Seguros), iniciativa que avalia a qualidade dos serviços prestados pelas seguradoras no ramo de automóveis, com base na percepção dos corretores de seguros. A coleta de respostas vai até 10 de julho.

Voltada exclusivamente aos profissionais associados, a pesquisa é composta por perguntas de múltipla escolha e leva poucos minutos para ser respondida. As respostas são confidenciais e os resultados individuais das seguradoras não serão divulgados ao público. Segundo a entidade, cada companhia avaliada receberá um feedback reservado com base nas respostas dos corretores.

Para a 1ª vice-presidente do Sincor-SP, Simone Fávaro, a PMC Auto é uma ferramenta essencial para identificar oportunidades de aprimoramento no setor. “A percepção do corretor, que está na linha de frente com o cliente, é fundamental para entender como as seguradoras estão atuando e onde podem evoluir”, afirma.

A condução técnica da pesquisa está a cargo do consultor econômico do Sincor-SP, Francisco Galiza. Ele reforça que a divulgação será limitada às médias de mercado por quesito, sem comparação direta entre empresas.

O presidente da entidade, Boris Ber, ressalta que os dados obtidos orientarão ações em prol da melhoria do relacionamento entre corretores e seguradoras. “Essas informações nos ajudam a propor iniciativas que beneficiem toda a cadeia, inclusive os consumidores”, destaca.

Os corretores que participarem da pesquisa concorrerão automaticamente a um kit promocional do Sincor-SP, com itens como mochila, suporte para celular, ecobag e garrafa personalizada. O sorteio será transmitido ao vivo pela TV Sincor-SP.

Para participar, clique aqui.

N.G.