Mapfre aciona plano de contingência para fortes chuvas no RS

A Mapfre, companhia global do mercado segurador e financeiro, intensificou seu plano de contingência para prestar atendimento prioritário aos segurados impactados pelas fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. Segundo a Defesa Civil, pelo menos 132 municípios já registraram alagamentos, deslizamentos e outros danos, especialmente em regiões como a Serra Gaúcha e o Vale do Taquari.

Diante da situação, a Mapfre adotou uma série de medidas emergenciais para acelerar o suporte aos clientes, incluindo o reforço nas equipes de assistência 24 horas, atendimento ao cliente e peritagem de sinistros. A companhia está monitorando em tempo real as áreas mais afetadas e mobilizou prestadores de serviço em cidades próximas, visando agilizar a análise de ocorrências e a liberação de indenizações.

“O momento exige uma resposta rápida e coordenada. Nossas equipes estão mobilizadas para garantir o suporte necessário aos segurados e minimizar o impacto causado pelas chuvas. Estamos preparados para atender ocorrências relacionadas a automóveis, residências, empresas, propriedades rurais e outros seguros”, afirma Roberto de Antoni, diretor de operações da Mapfre.

“Estamos passando por um momento que exige empatia, agilidade e muito trabalho em conjunto com empenho dos nossos corretores e colaboradores. Nosso compromisso é estar ao lado dos segurados, ajudando cada um a atravessar esse desafio da melhor forma possível, com acolhimento e orientação”, afirma Guilherme Bini, diretor territorial Sul.

A companhia reforçou também seus canais de comunicação para facilitar o contato dos segurados. O atendimento funciona 24 horas por dia, via WhatsApp (11 4004-0101) e pelo 0800 775 4545, além das plataformas digitais e redes sociais da Mapfre.

Orientações aos segurados: