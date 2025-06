Prudential amplia idade máxima do seu seguro de vida

A Prudential do Brasil anuncia a ampliação do seu portfólio para garantir proteção financeira e apoio nos cuidados com a saúde e o bem-estar para quem tem até 80 anos. O produto, chamado de Novo Vida Inteira – Idades Especiais, foi desenvolvido considerando o aumento da longevidade dos brasileiros e as necessidades específicas das pessoas idosas. Hoje, a população com 65 anos ou mais representa 10,9% da população e deve chegar a 37,8% dos habitantes em 2070, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para atender a essa parcela da sociedade, a Prudential desenhou uma proteção financeira especialmente para pessoas entre 65 e 75 anos e que inclui coberturas de uso em vida, como doenças graves, cirurgia, quebra de ossos e renda hospitalar, além de outras coberturas adicionais disponíveis.

“Desenvolvemos uma solução inovadora para apoiar as pessoas com mais de 65 anos a conquistarem a longevidade e a qualidade de vida que tanto valorizam. Queremos ajudar os brasileiros que estão vivendo cada vez mais a viverem melhor, com mais saúde, bem-estar e tranquilidade financeira”, afirma o diretor de Produtos da Prudential do Brasil, Dennys Rosini.

Ampliação da idade máxima de contratação

Além do crescimento da população idosa, o Brasil também observa um aumento na expectativa de vida. A previsão do IBGE é que a esperança de vida ao nascer passe dos atuais 76,8 anos para 83,9 anos em 2070. Pensando nesse movimento etário brasileiro e na necessidade de atender o público 70+, a Prudential ampliou a idade máxima de contratação do Vida Inteira Único de 70 para 80 anos. O produto é um seguro de vida vitalício, com cobertura para toda a vida.

“Estamos ouvindo a demanda dos nossos parceiros e corretores franqueados em busca de produtos e proteção financeira para os clientes de todas as faixas etárias”, diz Rosini.

O produto Vida Inteira Único prevê um pagamento em parcela única e capital segurado entre R$ 50 mil e R$ 100 milhões. Já o Novo Vida Inteira – Idades Especiais deve ser quitado em um período de 10 anos, em parcelas mensais ou anuais, e permite a contratação de um capital segurado máximo de R$ 100 milhões para clientes entre 65 e 70 anos e de R$ 10 milhões para clientes entre 71 e 75 anos.