Newe Seguros: uma solucionadora de problemas

EXCLUSIVO – Para buscar resultados diferentes é preciso mudar as ações. Com o objetivo de crescer a sua operação, a Newe Seguros investiu na ampliação da sua área comercial, abertura de novos canais e na criação de novos produtos, ainda mais aderentes às necessidades dos corretores de seguros e clientes.

Em 2025, a seguradora abriu novas frentes de atendimento aos corretores de seguros, escalonando o atendimento conforme o grau de relacionamento com a Newe, como explica o diretor Comercial da companhia, Marcos Pereira: “Revisamos os nossos fluxos para melhorarmos a experiência do cliente, desde a jornada da contratação até o pós venda, com entregas de ponta a ponta do processo”.

Três ramos foram contemplados com uma nova linha de produtos: Liability, Property e riscos de Engenharia. “No final do dia, é o mesmo corretor, mas eu o enxergo por diferentes frentes de atuação. O desafio é justamente consolidar essa visão integrada com o suporte de ferramentas de BI, IA e CRM”, explica.

A estrutura permite não apenas entender o corretor de forma mais granular, mas também centralizar os canais de atendimento, proporcionando jornadas uniformes e sem fricções, independentemente do ponto de contato. “Nosso parceiro precisa cair sempre na mesma trilha de experiência, com a mesma solução no final, seja pelo telefone, site ou via equipe comercial”, afirma Pereira.

A Newe também aposta no modelo de Managing General Agent (MGA ou MDA) — estrutura muito comum no exterior, mas ainda pouco consolidada no Brasil. “Aqui no Brasil ainda existe alguma desconfiança de que isso seria uma terceirização desassistida do core business da empresa, mas o nosso entendimento é de que no mercado existem bons players, com muita capacidade e know how, quando atuam de forma focada e direcionada, o segredo é saber a quem se associar, como amarrar as pontas e gerenciar esse processo em conjunto, unindo as forças e escalando os resultados”, aponta Pereira.

Com um plano ambicioso de crescimento para os próximos cinco anos, a Newe pretende se posicionar como seguradora de destaque no mercado brasileiro. Para alcançar essa meta, está abrindo novos canais de distribuição, descentralizando a carteira e diluindo riscos. “Não queremos mais ser vistos como uma seguradora apenas de agro. Queremos relevância em todos os ramos onde atuamos, com equilíbrio entre os negócios”, destaca o executivo.

Segmentação de corretores e expansão comercial

Internamente, a Newe também estruturou sua força de vendas para atender a diferentes perfis de corretores: desde os digitais com operações menos recorrentes, até os middle market e os corporate. Cada grupo recebe atendimento adequado ao seu perfil em potencial, com foco na qualificação de carteiras e desenvolvimento de relacionamento.

Já fechamos grande parte do plano de expansão da equipe comercial em 2025, mas ainda temos algumas posições estratégicas em aberto. O crescimento rápido pode exigir mais contratações, e estamos preparados para isso”, afirma Pereira.”A escolha de bons profissionais para o nosso time, pessoas reconhecidas pelo mercado por bom atendimento, suporte e resolutividade é o que nos conecta com nossos parceiros nesta fase de reposicionamento. Queremos ser lembrados na primeira oferta do mercado. Um parceiro que entende as suas dores e urgências e traz soluções para os seus desafios”, conclui o executivo.

*Matéria originalmente publicada na Revista Apólice #308