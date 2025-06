De 25 a 28 de junho, a Drs.protect, rede de franquias de corretoras de seguros com foco em saúde financeira empresarial, participará pela primeira vez da ABF Franchising Expo, a maior feira de franquias do mundo, que será realizada no Expo Center Norte, em São Paulo. A marca promete levar ao público do evento um modelo de negócio acessível, escalável e diferenciado, ideal para quem deseja empreender com propósito e rentabilidade.

Criada em Barueri (SP) há sete anos pelo empresário Richard de Freitas – que também é diretor da Allseg Seguradora –, a rede já conta com 24 franqueados atuando em 13 estados do Brasil. Com investimento inicial a partir de R$ 8 mil e modelo 100% home office, a franquia oferece suporte completo, ganhos recorrentes e um portfólio robusto que vai além dos seguros tradicionais.

“A Drs. protect surgiu da nossa vivência como empresários e da percepção de que o mercado precisava de algo diferente. A intenção era criar um modelo que realmente impactasse positivamente a vida financeira das PMEs e das famílias empreendedoras”, explica Freitas. “Participar da ABF Expo é um marco na nossa trajetória e uma grande vitrine para atrair novos franqueados alinhados com esse propósito”, completa.

Um dos grandes diferenciais da Drs.protect, de acordo com Richard Freitas, é o modelo de Test Drive, que permite ao interessado experimentar a franquia antes mesmo de investir no negócio. Por meio de um curso online gratuito e imersivo, o futuro franqueado conhece o portfólio da empresa, participa de reuniões com potenciais clientes e vivencia o suporte técnico, comercial e operacional da rede — algo essencial neste segmento.

Atualmente, mais de 60 profissionais em quatro estados já participam dessa experiência prática. “Caso haja conversão de vendas nessa fase, 100% da comissão pode ser utilizada para quitar ou abater a taxa de franquia. Se a parceria não se concretizar, 50% das comissões geradas são revertidas ao participante mediante nota fiscal. Dada sua flexibilidade, o modelo já está sendo analisado por instituições como hospitais e faculdades, que veem na iniciativa uma oportunidade de ganhos financeiros com pequenas mudanças operacionais”, conta Freitas.

O executivo acrescenta que a proposta da empresa se diferencia ao unir tecnologia, inteligência de mercado e soluções sob medida para micro e pequenas empresas, indo muito além do seguro auto – ainda dominante no setor. “A metodologia própria da rede de franquias transforma a atuação do corretor em uma consultoria de saúde financeira, que identifica desperdícios, melhora o fluxo de caixa e entrega valor real aos clientes”, afirma.

Em um setor como o de seguros, cuja arrecadação foi de R$ 751,3 bilhões em 2024, segundo dados da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), as franquias de corretoras vêm se consolidando como uma das principais portas de entrada para empreendedores que buscam baixa exposição ao risco, alta escalabilidade e operação simplificada. Modelos como o da Drs.protect, que combinam baixo investimento e operação flexível, ampliam ainda mais o potencial desse segmento, que vive um momento de transformação e crescimento sustentável.

Além de seguros, o portfólio da Drs.protect inclui linhas de crédito, benefícios, meios de pagamento e consórcios. A rede mantém parceria com mais de 50 seguradoras e outras 50 operadoras de saúde e fintechs, permitindo ao franqueado atuar em múltiplas frentes e construir uma carteira diversificada, com alto potencial de fidelização e geração de receita, independentemente do perfil de público — pessoa física ou jurídica — ou da linha de produtos com a qual mais se identifique.

A expectativa da marca é que a participação na feira gere conexões estratégicas com investidores, potenciais franqueados e parceiros comerciais. “Nosso estande na ABF Franchising Expo 2025 será um espaço de networking, experiências e oportunidades para quem deseja empreender com propósito e inovação no setor de seguros e ter contato com algumas tecnologias que quase qualquer pessoa e empresa pode ter em mãos”, conclui Freitas.