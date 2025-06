Justos integra multicálculo SeguroLink e amplia oportunidades

A Justos, seguradora de auto que utiliza tecnologia para recompensar motoristas conscientes, acaba de dar mais um passo estratégico no fortalecimento de sua atuação com os corretores de seguros: a empresa anuncia sua integração à plataforma de multicálculo do SeguroLink. A iniciativa amplia as possibilidades para que os corretores ofereçam o seguro da Justos de forma prática, ágil e com foco total na experiência do cliente.

O SeguroLink combina duas ferramentas, disponibilizando um sistema multicálculo de seguros que ajuda a acelerar e diversificar as cotações, e uma plataforma de gestão de corretora, o que otimiza as rotinas de administração e relacionamento com o cliente. Por isso, essa nova parceria ajuda a reforçar o compromisso da Justos em oferecer soluções que acompanhem a evolução do mercado, como explica Luciano Lima, Diretor Comercial da seguradora de auto. “A presença no SeguroLink representa mais um avanço no nosso compromisso com os corretores. Eles são parte fundamental da nossa jornada de crescimento e inovação, e estamos constantemente ouvindo suas demandas para evoluir nossos produtos e canais. Com essa integração, oferecemos mais agilidade, visibilidade e oportunidades reais de negócio para nossos parceiros”, afirma o executivo da Justos.

Com a integração ao multicálculo do SeguroLink, os corretores podem comparar cotações com mais rapidez, gerar propostas com poucos cliques e acessar facilmente o seguro Justos. O produto oferece cobertura mensal, assistência 24h e uma jornada simplificada tanto na contratação quanto na gestão da apólice.

“Trazer a Justos para dentro do nosso sistema reforça o nosso compromisso de ouvir quem está na ponta e de acompanhar a evolução tecnológica do setor. Já era uma solicitação recorrente dos nossos corretores, e para nós, é essencial oferecer cada vez mais opções e recursos que facilitem o dia a dia deles — tanto no cálculo quanto na gestão. Essa integração é mais um passo nessa direção”, afirma Jacques Depocas, Sócio Fundador do SeguroLink.

Além da contratação 100% digital, a Justos inova ao transformar o seguro auto em uma experiência de valor contínuo. Por meio de um sistema de telemetria inteligente, o aplicativo avalia parâmetros como velocidade, frenagem, curvas e uso do celular durante a direção para identificar motoristas conscientes. Com base nesse desempenho, os segurados são recompensados com benefícios reais — como vouchers de transporte e alimentação, pontos Livelo e Km de Vantagens. Mais do que um incentivo à direção segura, esse programa reforça a proposta da Justos de tornar o seguro auto mais justo, engajador e relevante no dia a dia dos clientes.