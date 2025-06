Acrisure anuncia captação de US$ 2,1 bilhões 

A Acrisure anuncia a assinatura de um acordo definitivo para a emissão de novas ações preferenciais sêniores conversíveis em uma captação de US$ 2,1 bilhões, liderada pela Bain Capital. Os recursos da rodada serão usados para refinanciar parte de suas ações preferenciais não conversíveis existentes, buscar fusões e aquisições estratégicas com foco em crescimento e acelerar seu desenvolvimento como uma plataforma de serviços financeiros com tecnologia, impulsionando sua estratégia de se tornar a principal fornecedora de soluções fintech para milhões de pequenas e médias empresas no país e no exterior.

“Esta transação representa um marco significativo e serve como prova de que nossa visão para a plataforma escalonada da Acrisure se tornou realidade”, disse Greg Williams, presidente, CEO e cofundador da Acrisure. “Nossa evolução de uma corretora de seguros para uma provedora global de serviços financeiros impulsionada por IA e tecnologia abriu as portas para uma enorme oportunidade. Vejo um potencial ilimitado para o alcance da Acrisure, e somos extremamente gratos pelo apoio financeiro e pela validação de nossos investidores”.

Os investidores envolvidos na transação incluem a Bain Capital Special Situations, a Fidelity Management & Research Company, a Apollo Funds, a Gallatin Point Capital, a BDT & MSD Partners e um consórcio de outros investidores. Nenhum investidor existente saiu como parte desta transação. A BDT & MSD continua sendo a maior acionista minoritária da Acrisure por meio de fundos afiliados.

“Greg e sua talentosa equipe de liderança construíram um negócio impressionante, claramente diferenciado pela combinação de DNA empreendedor, capacidades tecnológicas de ponta e profundo conhecimento do setor”, disse Cristian Jitianu, sócio da Bain Capital, que se juntará ao conselho de administração da Acrisure. “Estamos satisfeitos por termos sido selecionados como o parceiro preferencial da Acrisure nesta transação e ansiosos para apoiar sua estratégia de crescimento contínuo, à medida que a empresa se baseia em seu sucesso e na entrega de soluções de seguros e negócios personalizadas e adequadas aos seus clientes”.

Jason Howard, presidente internacional da Acrisure, afirma que “o refinanciamento, liderado pela Bain Capital e apoiado por um grupo de investidores líderes do setor, é uma grande prova do negócio construído na Acrisure e do potencial futuro que nosso modelo diferenciado de fintech oferece. À medida que expandimos nossa presença globalmente, continuaremos a firmar parcerias por meio de negócios interessantes e entregar as melhores ofertas aos nossos clientes”.

“Essa rodada de investimentos reforça a confiança dos mercados no modelo da Acrisure e acelera nossa ambição de crescer no Brasil e América Latina com soluções cada vez mais inovadoras e centradas no cliente”, diz Thomaz Menezes, CEO e fundador da It’sSeg Acrisure.

No futuro, a Acrisure continuará a expandir sua presença e ofertas de produtos por meio de fusões e aquisições estratégicas e cumulativas, integrando totalmente a plataforma criada por meio de suas 900 aquisições anteriores e impulsionando o crescimento orgânico com seu robusto conjunto de ofertas personalizadas, que agora inclui serviços imobiliários, ferramentas de segurança cibernética, folha e processamento de pagamentos e soluções de aposentadoria.

O crescimento exponencial da Acrisure elevou a avaliação da empresa para US$ 32 bilhões, representando um aumento de quase 40% desde sua última captação de recursos há apenas três anos. Antes dessa rodada de financiamento, a Acrisure se preparou para sua expansão, reforçando sua equipe executiva para melhor se adequar à visão de futuro da empresa e apoiar seus recursos tecnológicos de ponta. Mais recentemente, a empresa contratou um novo CTO, Mark Wassersug, ex-COO da Intercontinental Exchange, e um novo CRO, Shawn Pelsinger, ex-chefe global de Desenvolvimento Corporativo da Palantir Technologies.

Morgan Stanley & Co. LLC atuou como agente financeiro e exclusivo e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP e Varnum LLP atuaram como consultores jurídicos da Acrisure.