Oneglobal anuncia novo gerente de Marketing & Comunicação

Oneglobal anunciou nesta segunda-feira (02), a nomeação do brasileiro Gutembergue Barbosa Junior como o novo gerente global de Marketing & Comunicação. A contratação fomenta a estratégia de expansão e consolidação da companhia diante do cenário internacional, fortalecendo a equipe liderada por Renata Banzato, diretora da área.

“Estou absolutamente orgulhoso e honrado em compartilhar com todos este novo desafio profissional. Esta é uma empresa que há muito tempo admiro por sua trajetória de sucesso e pelas incríveis pessoas que têm construído essa história”, afirmou Barbosa.

Com sólida trajetória em comunicação organizacional e marketing, Barbosa iniciou sua carreira no Canal Futura e passou por projetos na Rádio Cesumar FM e na produtora Super8. Atuou como assessor de imprensa e gestor de mídias sociais no Grupo Cesumar e liderou o marketing da RFT em diferentes países. Em 2015, ingressou na JLT Brasil, onde participou da transformação da área de marketing, e, após a aquisição pela Marsh, assumiu a liderança do marketing digital, alcançando crescimento médio de 50% nos principais indicadores. Desde 2020, estava à frente do Marketing & Comunicação da Inter Risk, com foco na consolidação da marca no segmento de contas de médio e grande porte.