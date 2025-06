Fórum "Cidades Protegidas" aborda sobre o papel do seguro

A cidade de Diamantina (MG), reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade, sediou nos dias 17 e 18 de junho o Fórum Cidades Protegidas, iniciativa do projeto Corretor na Real, promovido pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Minas Gerais (Sincor-MG), sob a liderança do presidente Gustavo Bentes.

Mais do que um encontro voltado ao setor, o evento buscou estimular uma reflexão sobre a função social do seguro e o papel do corretor na proteção de pessoas, patrimônios e comunidades. A proposta do Fórum foi evidenciar que o seguro vai além da venda de produtos — trata-se de uma ferramenta de apoio, prevenção e cuidado coletivo.

A programação foi distribuída em diferentes locais históricos e turísticos de Diamantina. No dia 17, o Encontro Cúria contou com a presença do Arcebispo Dom Darci e abordou a proteção do patrimônio religioso. Na sequência, o Encontro com a Iniciativa Privada reuniu representantes da Abrasel, da Associação Comercial e de setores produtivos locais.

A presidente da Abrasel e do Conselho Municipal de Turismo, chef Lu Fonseca, participou das discussões e ressaltou a necessidade de maior atenção ao potencial turístico da cidade. “Precisamos do apoio das seguradoras para desenvolver ainda mais Diamantina e mostrar seu valor ao mundo”, afirmou.

No dia seguinte, a programação seguiu com reuniões com representantes do poder público municipal. Os temas abordaram áreas estratégicas como Saúde, Esporte, Educação, Cultura, Infraestrutura, Segurança Pública e Gestão de Riscos, sempre com foco na contribuição que o seguro pode oferecer como instrumento de resiliência e desenvolvimento urbano.

A iniciativa também buscou mostrar como os seguros estão presentes no cotidiano — mesmo de forma não evidente — ao permitir a recuperação de escolas, a continuidade de negócios e a preservação de patrimônios culturais. O encerramento do fórum propôs uma reflexão direta ao setor: “O que as seguradoras já fizeram até aqui e o que ainda podem fazer pelas cidades e pelas pessoas?”

Com essa provocação, o Corretor na Real reforçou seu objetivo de ampliar o entendimento sobre o papel do seguro na sociedade, conectando o setor à realidade das comunidades e aos desafios locais de forma prática e colaborativa.

