Digitalização com CRM pode transformar a rotina de corretores

A adoção de sistemas de CRM (Customer Relationship Management, ou Gestão do Relacionamento com o Cliente) tem deixado de ser um diferencial para se tornar um requisito básico para a sustentabilidade e eficiência das corretoras de seguros. A ausência de uma ferramenta estruturada para gerenciar propostas, renovações, atendimentos e histórico de clientes tem causado perdas financeiras que, em muitos casos, passam despercebidas até comprometerem os resultados da operação.

Esse cenário foi discutido durante a live promovida pela Lojacorr em 10 de junho, que reuniu corretores parceiros para compartilhar experiências sobre o uso estratégico da ferramenta. Entre os relatos, destaca-se o de Edson Lima, da corretora ESL Broker, que relembrou os desafios enfrentados com métodos manuais. “Antes do CRM, eu me organizava com cadernos e planilhas. Por mais que fossem bem elaboradas, com vários atendimentos por dia, ficava difícil de controlar”, contou.

A falta de um sistema centralizado levava a retrabalho e perda de tempo. “Sem um sistema adequado, era difícil acompanhar todas as etapas de atendimento. A gente precisava parar e procurar informações, o que comprometia o fluxo do dia a dia”, relatou Edson. Com a adoção do CRM, ele afirma que os processos ganharam mais agilidade e controle, com visão clara da carteira de clientes.

Para Eduardo Cordeiro, gestor da Unidade Curitiba Leste da Lojacorr, a ausência de uma ferramenta de gestão pode impactar diretamente o desempenho comercial. “Se a gente começar a anotar quanto deixou de vender por não ter um CRM, vai perceber que está deixando muito dinheiro na mesa. E o pior, está abrindo espaço para que outro corretor feche esse negócio”, alertou.

Segundo Eduardo, o uso de planilhas e anotações pode ser funcional até certo ponto, mas se torna limitante à medida que a corretora cresce ou envolve mais pessoas na operação. “O CRM precisa ser um três em um: organizar a rotina, otimizar o tempo e aumentar a rentabilidade”, afirmou.

Além de evitar perdas e retrabalho, o CRM permite uma atuação mais estratégica, com dados organizados, filtros inteligentes e agenda automatizada. A ferramenta ajuda o corretor a identificar quais clientes precisam de atenção, quais negociações estão em andamento e onde há oportunidades de avanço.

Na Lojacorr, a ferramenta “Fluxo de Vendas” foi desenvolvida internamente com base nas necessidades práticas das corretoras e está disponível exclusivamente para corretores parceiros. O CRM oferece uma visão completa da carteira, da prospecção à renovação, e passa por melhorias contínuas com base no feedback dos usuários.

Como parte da campanha de incentivo à digitalização, a Lojacorr tem promovido ações para conscientizar profissionais que ainda atuam de forma manual. A iniciativa reforça que a transformação digital começa com passos simples e pode ter impacto direto na produtividade e nos resultados.

Interessados em se tornar parceiros e utilizar o CRM podem se inscrever pelo site:

https://redelojacorr.com.br/crm-lojacorr/?utm_source=imprensa&utm_medium=referral&utm_campaign=crm

N.G.