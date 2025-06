Diamantina recebe Corretor na Real, evento do Sincor-MG

Entre os dias 6 e 8 de agosto de 2025, a cidade de Diamantina, Patrimônio Cultural da Humanidade, será palco para o evento “Corretor na Real”, idealizado e produzido pelo SINCOR-MG (Sindicato dos Corretores de Seguros de Minas Gerais).

Mais do que um encontro setorial, o Corretor na Real tem como objetivo oferecer um novo olhar sobre a profissão do corretor de seguros. Ao longo de oito meses de atividades, que incluem fóruns, encontros regionais, ações de aculturamento e mobilização com o poder público, o projeto vem reposicionando o corretor como protagonista de transformação social, promovendo não só capacitação técnica, mas também o fortalecimento do papel do seguro como ferramenta de desenvolvimento e proteção.

Diamantina reunirá entre 700 e 1.200 participantes, entre corretores, seguradoras, autoridades e a comunidade local, e ocupará 12 pontos turísticos da cidade, transformando ruas, praças e construções históricas em um grande palco de experiências formativas, culturais e comerciais. A cidade foi escolhida pela sua importância sócio-cultural não só para o Brasil mas para o mundo. “Um munícipio que é uma vitrine da importância das diversas formas de seguro para o patrimônio e comunidade”, afirma Gustavo Bentes.

A programação começa no dia 6 de agosto com a tradicional Vesperata, um espetáculo musical a céu aberto que celebra a cultura mineira. No dia 7, acontece o Circuito de Expositores, com saída às 9h da Praça do Mercado e visitas aos principais pontos históricos da cidade. À noite, o público se reúne novamente na praça para a experiência “Quemerse”. O encerramento, no dia 8, promete reunir os aprendizados e conexões dessa jornada.

O impacto do evento vai além da agenda oficial. Estima-se uma movimentação de mais de mil diárias na hotelaria local e a injeção de cerca de R$ 1,5 milhão na economia de Diamantina, fortalecendo o comércio e os serviços da cidade. Mais importante ainda é o legado deixado pela implementação dos programas “Cidades Protegidas” e “Empresas Protegidas”, iniciativas que propõem uma nova abordagem na gestão de riscos, tanto no setor público quanto no privado.

“Corretor na Real é, acima de tudo, um movimento que conecta o profissional com suas raízes e com seu verdadeiro propósito: proteger pessoas, negócios, cidades e histórias. Uma iniciativa que mostra que o seguro não é apenas um produto, mas uma ponte para um futuro mais seguro, próspero e sustentável para todos”, finaliza Bentes.