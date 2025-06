A Rodobens encerrou o primeiro trimestre de 2025 com R$ 1,6 bilhão em negócios gerados por meio de cotas de consórcio, alta de 13,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. O desempenho reflete o foco da companhia na originação de crédito com qualidade e rentabilidade a longo prazo.

Do total, R$ 1,2 bilhão foi impulsionado por uma ampla rede de parcerias e agentes comissionados, reforçando a força do modelo de distribuição da empresa. Em janeiro, as vendas se aproximaram de R$ 500 milhões, um dos melhores desempenhos mensais da história da Companhia.

No acumulado dos últimos 12 meses, a Rodobens supera R$ 7 bilhões em créditos de consórcios comercializados. Enquanto a carteira de crédito do Consórcio (saldo devedor em cotas ativas), atingiu a marca de R$ 16 bilhões, resultados que comprovam a força e qualidade na originação de negócios.

