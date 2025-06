Azul Seguros lança Proteção Combinada auto + residencial

A Azul Seguros anuncia o lançamento da Proteção Combinada, um produto que une as coberturas e serviços do seguro automóvel e residencial em uma única apólice. A iniciativa facilita o acesso a proteção para um público maior, promovendo a inclusão securitária e oferecendo soluções acessíveis para assegurar os principais bens de cada cliente.

Com a Proteção Combinada, os segurados podem contar com coberturas e assistências 24 horas para veículo e residência, incluindo serviços como chaveiro, encanador, eletricista e vidraceiro. Além disso, a novidade oferece aos corretores novos argumentos e facilidades de vendas, com condições comerciais atrativas e fidelização do cliente.

O lançamento ocorre em um momento de expansão do setor de seguros no Brasil. Segundo dados da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), enquanto 30% da frota de veículos no país possui seguro auto, apenas 17,1% das residências contam com seguro residencial, cenário que a Proteção Combinada visa equilibrar, ampliando o acesso à proteção para moradias.

“O nosso objetivo é democratizar o acesso ao seguro, garantindo tranquilidade e segurança para os dois principais bens dos brasileiros em uma única apólice. A Proteção Combinada reflete nosso compromisso em oferecer soluções práticas e que caibam no orçamento das famílias, ampliando a proteção residencial em todo o território nacional. Além de oferecer diferentes soluções e ofertas para os nossos corretores”, afirma Jaime Soares, Diretor de Seguro Auto da Porto Seguro.

Além de beneficiar os clientes, o produto também representa um diferencial para os corretores, que passam a ter mais opções de ofertas de seguros, otimizando tempo e aumentando as oportunidades de negócios. Com um produto mais completo, ganham uma poderosa ferramenta para fidelizar e ampliar a quantidade de negócios por cliente. Já disponível para as marcas Porto, Itaú e Mitsui, a chegada da Proteção Combinada à Azul reforça o compromisso do grupo com inovação e inclusão securitária para diversos perfis de público.