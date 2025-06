Icatu anuncia novidades em campanha de incentivo 2025

A Icatu Seguros divulgou mudanças na edição 2025 da Campanha Antonio Carlos de Almeida Braga, voltada ao reconhecimento de corretores parceiros com atuação em seguro de vida, previdência e capitalização. A nova edição amplia o número de categorias e faixas de produção, o que deve aumentar o número de profissionais premiados.

Entre as mudanças, está a inclusão de categorias específicas para corretores com carteira de Vida em grupo e reserva de previdência privada. A premiação será dividida em três níveis: uma viagem internacional para Budapeste (Hungria), uma viagem nacional ao Rio de Janeiro com experiência no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, além de prêmios adicionais conforme o desempenho nas diferentes categorias.

O título de Supercampeão Nacional será mantido, com troféu e reconhecimento especial para o primeiro colocado em cada categoria. “A Campanha Antonio Carlos de Almeida Braga é uma ação estratégica de reconhecimento. Em 2025, aumentamos a abrangência: mais categorias, mais corretores premiados, mais experiências. Ampliar essa campanha é uma forma de reforçar a valorização do desempenho no setor”, afirma Alexandre Vilardi, vice-presidente corporativo da Icatu Seguros.

A campanha, tradicional no setor, já premiou corretores com viagens para destinos como Paris, Munique, Barcelona, Cidade do México, Porto, Machu Picchu e Las Vegas.

A Icatu também anunciou o lançamento de uma campanha exclusiva para assessores de investimento, com viagem para o ATP Tennis Tour, em Mallorca (Espanha), prevista para junho de 2026. A ação contará com cerimônia de premiação e entrega de troféus aos destaques da campanha.

“Reconhecemos os assessores como parceiros estratégicos. A nova campanha foi desenhada de acordo com a dinâmica desse público, buscando reforçar o relacionamento e a valorização da atuação no setor”, completa Vilardi.

Os detalhes da campanha principal estão disponíveis nos canais de comunicação da Icatu, como a newsletter IcatuNews e o perfil @Comunicatu no Instagram. Já as informações da ação com assessores serão divulgadas por e-mail e pela equipe comercial.

