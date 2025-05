PROAUTO lança campanha nacional durante transmissão F1

A PROAUTO, anunciou sua nova campanha publicitária em um dos palcos mais prestigiados do automobilismo mundial: a Fórmula 1. Com transmissão oficial da Bandeirantes, a empresa pretende passar o comercial durante os ´Grandes Prêmios´.

A iniciativa entra em uma nova fase de comunicação com foco na consolidação do seu posicionamento como referência em Proteção Patrimonial Mutualista. Inspirado no conceito “Sua Equipe de Alta Performance”, o filme institucional reforça os pilares da PROAUTO. “Estar presente em uma das transmissões mais emblemáticas do universo automotivo mundial fortalece nossa conexão com o segmento e dialoga diretamente com um público que valoriza performance, inovação e segurança”, afirma Vívian Novy, head de Marketing da PROAUTO.

A executiva conta também que a empresa pretende ampliar sua presença em múltiplos canais e gerar engajamento contínuo com os consumidores. “A campanha foi pensada para impactar decisores e motoristas que buscam um serviço sólido, com o menor prazo de indenização do Brasil, suporte 24h e reparos com peças originais — para veículos com até 10 anos, conforme disponibilidade da montadora”, completa Vívian.

Com investimento superior a R$ 2,5 bilhões em indenizações pagas ao longo da sua história, a PROAUTO reafirma seu compromisso com a excelência no atendimento e a transparência nas relações com seus associados. Presente em diversas regiões do país e com mais de 300 mil motoristas atendidos, a companhia avança na construção de um legado sólido, com a ambição de se consolidar como referência absoluta no mercado de Proteção Patrimonial Mutualista.