Olik nasceu de uma inquietação, para criar produtos diferentes

A Olik nasceu a partir de uma inquietação: por que o mercado de seguros ainda era tão engessado, manual e ineficiente para canais de distribuição de pequeno e médio porte? Em um setor dominado por grandes grupos e processos tradicionais, vimos uma oportunidade real de fazer diferente. Literalmente — “Olik” significa diferente.

Desde o princípio, a proposta era clara: criar um hub de integração leve, digital e acessível, capaz de otimizar a experiência dos canais de afinidade que enfrentavam dificuldades para vender seguros com qualidade, previsibilidade e agilidade. “Nossa missão era democratizar a tecnologia e torná-la aliada da distribuição”, afirma Marcio Magnaboschi, CEO e fundador da Olik.

Os Primeiros Passos e Seus Desafios

“Iniciamos com parcerias menores, que ajudaram a validar nossa proposta de valor. Percebemos rápido que havia mercado, mas o desafio era a tração. Canais pequenos, por mais promissores que fossem, ainda eram imaturos e, muitas vezes, sem estrutura para escala”, comenta João Duarte, também fundador e CTO.

Enquanto grandes players tinham orçamento e times dedicados, a insurtech apostou na eficiência, flexibilidade e inteligência de execução. Sem os investimentos massivos do mercado tradicional, o diferencial da Olik foi canalizar a expertise da equipe para construir uma tecnologia com DNA de seguros, não apenas uma plataforma genérica.

“Redirecionamos a força do nosso hub de distribuição para atender outras empresas que já tinham canais, oferecendo nossa tecnologia como motor por trás da eficiência. Isso nos permitiu crescer com mais velocidade, viabilizar contratos com seguradoras relevantes e, finalmente, atingir o ponto de equilíbrio financeiro”, lembra Magnaboschi.

Hoje, a empresa é composta por 35 pessoas, com time sênior, engajado e com turnover quase zero. Um reflexo da sua cultura de respeito, lealdade, eficiência e aprendizado constante.

A Evolução do Mercado e do Cliente

O mercado mudou. O cliente também. No B2B, seguradoras e distribuidores não aceitam mais projetos longos e entregas atrasadas. Buscam eficiência, time to market e custos otimizados. No B2C, o seguro virou realidade: está no celular, no PIX, no Bolsa Protegida. Mas também trouxe novos riscos, como fraudes e burocracia disfarçada de facilidade.

A Olik se posiciona como um agente de mudança nesse cenário. “Nosso diferencial é entender de seguros e, por isso, entregar tecnologia que faz sentido para o cliente final”, classifica Duarte.

“Não somos uma empresa de tecnologia que resolveu entrar no mercado de seguros. Somos uma empresa de seguros que criou a tecnologia que o mercado precisava. Acreditamos em resultado com baixo custo, respeito ao tempo e ao dinheiro de clientes e investidores. E, acima de tudo, em pessoas”, Marcio Magnaboschi.

A meta para 2025 é triplicar os resultados de 2024, dobrando os resultados em 2026 e 2027. Depois disso, a empresa pretende crescer entre 30% e 15% ao ano, mantendo consistência e responsabilidade.

Através de IA, automação, integrações inteligentes e uma equipe multidisciplinar, a Olik pretende seguir impactando positivamente o mercado de seguros.