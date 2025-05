Ituran e BMW Motorrad anunciam parceria

A Ituran Brasil e a BMW Motorrad, divisão de motocicletas da montadora alemã, anunciaram uma parceria estratégica voltada à oferta de soluções de segurança, conectividade e telemetria. O anúncio foi feito no dia 28 de maio de 2025, durante o Festival Interlagos 2 Rodas.

O novo serviço, desenvolvido em conjunto pelas duas empresas, utiliza tecnologia de monitoramento baseada em telemetria e será integrado ao aplicativo da Ituran. Entre as funcionalidades disponíveis estão localização em tempo real, criação de cercas virtuais, histórico de rotas, mapa de calor com zonas de risco, notificações de revisões e manutenções, atendimento digital e serviço de recuperação veicular, que conta com uma rede de mais de 6 mil agentes de campo em todo o país.

De acordo com Matheus Pereira, CEO da BMW Motorrad no Brasil, o objetivo da parceria é ampliar as possibilidades de interação entre o cliente, a motocicleta e a rede de concessionárias. “O serviço da Ituran vai além do rastreamento tradicional, ao incorporar recursos de conectividade e comunicação com nossos clientes”, afirmou.

Para motocicletas zero quilômetro, o serviço será oferecido gratuitamente por 24 meses, mediante o pagamento de R$ 350,00 referente à aquisição e instalação do sistema. Clientes com motocicletas BMW já em circulação terão acesso a condições diferenciadas para adesão.

Com a parceria, a Ituran passa a atuar mais fortemente no segmento de motocicletas. “A BMW Motorrad é uma referência no setor, e essa colaboração tem caráter estratégico para nós”, declarou Amit Louzon, CEO da Ituran Brasil. Segundo ele, a iniciativa também contribui para o crescimento da base de clientes motociclistas da empresa no país.

Alexandre Carrizo, gerente comercial da Ituran Brasil, acrescenta que a solução busca integrar segurança e mobilidade por meio do uso de dados. “A parceria reforça nossa atuação nesse cruzamento entre mobilidade e segurança, especialmente em um segmento que enfrenta altos índices de roubo”, disse. Carrizo também destacou que o sistema permite maior integração entre clientes e concessionárias da marca, o que pode contribuir para a melhoria na prestação de serviços.

N.G.