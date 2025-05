Porto Serviço inaugura novo Centro Automotivo

O bairro Barcelona, em São Caetano do Sul, agora conta com um Centro Automotivo Porto Serviço, que já está operando na Av. Goiás, 2227. Com a nova unidade, a cidade ganha mais uma opção de serviços automotivos oferecido pela Porto.

“Nosso plano de expansão busca garantir presença em regiões estratégicas como o ABC Paulista. E essa unidade é um passo importante para estarmos cada vez mais próximos do público dessa região”, afirma Daniel Morroni, diretor dos Centros Automotivos Porto Serviço.

Para garantir ainda mais conveniência e praticidade, os atendimentos podem ser agendados online, proporcionando conforto e organização para todos os clientes, segurados ou não, que desejam realizar serviços com hora marcada. Os agendamentos podem ser feitos diretamente pelo site.

Entre os principais serviços disponíveis estão:

Manutenção preventiva e corretiva;

Troca de óleo e filtros;

Balanceamento e alinhamento;

Revisões preventivas e corretivas

Sistemas de direção, freios, elétrica e bateria

Diagnósticos veiculares com tecnologia avançada.

“Com essa nova unidade, conseguimos entregar mais conforto, agilidade e segurança aos clientes de São Caetano do Sul e arredores”, diz Gabriela Cesar Colferai, gerente da Sucursal São Caetano do Sul.