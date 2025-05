Festival de Teatro Seguros Unimed promove peças em São Paulo

A segunda edição do Festival de Teatro Seguros Unimed será realizada entre os dias 30 de maio e 31 de julho em 24 municípios do estado de São Paulo, incluindo a capital. A programação reúne 34 espetáculos adultos e infantis, que totalizam mais de 95 apresentações. Os ingressos variam entre R$30 e R$250.

Estão previstas apresentações em Agudos, Americana, Araçatuba, Araraquara, Barra Bonita, Barretos, Bragança Paulista, Campinas, Franca, Jundiaí, Limeira, Marília, Mogi Mirim, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Salto, Santos, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba e Taubaté.

O projeto tem patrocínio da Seguros Unimed por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Segundo a empresa, o apoio faz parte da estratégia de aproximação com as comunidades onde atua e de incentivo ao acesso à cultura.

“Acreditamos que o acesso à arte deve ser democrático e plural. Patrocinar um projeto como este está alinhado ao nosso propósito de cuidar das pessoas também no aspecto emocional e cultural”, afirma Renata Ucha, superintendente de Marketing da Seguros Unimed.

Idealizador do festival, Vicente Freitas reforça o objetivo de levar teatro a diferentes regiões do estado. “Democratizar o acesso ao teatro é permitir que mais pessoas vivenciem essa experiência. Ver uma plateia reagir junto aos artistas é algo que queremos multiplicar.”

Programação

A abertura acontece em Santos com a peça “A Tropa”, nos dias 30 e 31 de maio, no Teatro Municipal Braz Cubas. O espetáculo, estrelado por Otávio Augusto, retrata o reencontro de um pai com seus filhos no hospital, em uma narrativa que atravessa seis décadas da história do Brasil. A direção é de César Augusto, com texto de Gustavo Pinheiro.

Outro destaque é o monólogo “Lady”, com Susana Vieira, que será apresentado nos dias 20 a 22 de junho, em Campinas, e entre 27 e 29 de junho, em São José dos Campos. A peça tem texto de Vana Medeiros e direção de Leona Cavalli.

Entre os demais espetáculos estão “O Papel de Parede Amarelo e Eu”, com Gabriela Duarte; “Avesso do Avesso”, com Marcelo Serrado e Heloísa Périssé; e “A Última Entrevista de Marília Gabriela”, com a jornalista e atriz ao lado do filho, Theodoro Cochrane.

Também estão na programação: “O Cravo e a Rosa”, com Marcelo Faria e Paloma Bernardi; “Autobiografia Autorizada”, monólogo com Paulo Betti; e “O Casal Mais Sexy da América”, com Vera Fischer, Leonardo Franco e Vitor Thiré.

Espetáculos infantis

A programação infantil inclui montagens da Cia. Pia Fraus, como “Festa dos Bichos” e “Gigantes Modernistas”. Sucessos do YouTube, como “Bita e os Animais – O Espetáculo” e “Brincando com Bento e Totó”, também fazem parte do cronograma, além de clássicos como “João e Maria”, “Os Três Porquinhos”, “A Bela e a Fera”, “Sítio do Picapau Amarelo” e “Rapunzel”.

Acessibilidade

O festival terá apresentações com tradução simultânea em Libras, audiodescrição e equipes preparadas para receber pessoas com deficiência. Os espaços contam com acessibilidade e assentos reservados na primeira fila para pessoas com baixa visão. A programação completa está disponível no site do evento: festivalsegurosunimed.com.br.

N.G.