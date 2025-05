“A Aconseg-SP sempre foi uma força muito grande para a Excelsior e nos ajudou muito a desenvolver a companhia em todo o estado, inclusive, temos grandes parcerias no interior. A Aconseg-SP tem uma representatividade muito valiosa para a Excelsior. Queremos atendê-los muito bem, trazer soluções e, ao mesmo tempo, agradecer todo esse tempo de parceria”, reconheceu João Carlos Inojosa, diretor Técnico Comercial da Excelsior Seguros, durante o tradicional almoço realizado pela Aconseg-SP no Terraço Itália, em 15 de maio.

Hoje, segundo ele, mais da metade da produção do estado de São Paulo é oriunda dos corretores que atuam com as assessorias filiadas à Aconseg-SP.

“A Excelsior é uma parceira bem antiga de várias assessorias. Temos muito prazer em recebê-los”, deu as boas-vindas Ricardo Montenegro, presidente da Aconseg-SP.

Durante o almoço, a companhia focou a sua apresentação nos seguros empresarial e habitacional. “Sempre fomos muito conhecidos nos seguros patrimoniais e nos seguros para indústrias, que para o mercado pareciam complicados”, disse o diretor, ao destacar a gestão do risco e a sinistralidade abaixo de 30% na carteira de Property. “É realmente um número fantástico”, ressaltou.

Uma das novidades anunciadas por Inojosa foi o aumento de capacidade no contrato de resseguro, que permitia riscos de até R$ 60 milhões e foi renovado para R$ 150 milhões de capacidade. “Hoje, a Excelsior está muito mais preparada para atendê-los nesse segmento. Crescemos 25% no ano passado e esperamos dobrar essa produção de property até o final do ano. Sempre com muita responsabilidade. Quem trabalha conosco conhece a nossa subscrição, responsável, muito técnica. Esperamos que esses novos limites e essas novas capacidades abram portas para que vocês consigam trazer novos riscos para a companhia”.

Tatiana Bueno, head de Property e Seguros Patrimoniais da Excelsior Seguros, lembrou que 47% das empresas brasileiras ainda não têm seguro. “No Brasil, o empresário não dá tanta importância para o seguro patrimonial”.

Segundo ela, a Excelsior trabalha em conjunto com o corretor. “No dia a dia, operacionalmente, é mais fácil para o corretor estar com a Excelsior”.

“O diferencial da Excelsior é o atendimento personalizado. Hoje temos 12 subscritores. A operação gira muito rápido na Excelsior. A inspeção é feita no momento da proposta. São três dias para agendar a inspeção”, comentou sobre a inspeção do risco para evitar que haja enquadramento errado.

Tatiana ainda disse que 100% dos riscos são inspecionados e, quando o corretor tem o risco recusado, ele sabe o motivo. “Os prestadores de serviços são treinados para tratar com o cliente. Temos o cuidado de trazer parceiros comprometidos para trabalhar com a gente. A inspeção é solicitada em segundos, após a transmissão da apólice”.

Montenegro ressaltou a severidade nas inspeções realizadas pela Excelsior. “Há cinco anos, os relatórios questionavam a existência de extintor e hidrante. Hoje, trata da reserva de incêndio e brigada, ou seja, os relatórios evoluíram muito. A Excelsior dá um parecer e fornece um prazo para a empresa regularizar o que for necessário”, testemunhou.

Oportunidade no seguro Habitacional

Para o diretor Excelsior, outro segmento que precisa ser explorado é o seguro Habitacional, em que a companhia também possui expertise. “Muitas construtoras estão financiando imóveis e isso demanda obrigatoriedade do seguro habitacional. Muitas vezes, esses seguros ficam nas mãos de bancos. Nós temos uma expertise gigante no seguro habitacional, que é o seguro obrigatório para financiamento de imóveis. O seguro habitacional privado é um mercado pujante e em pleno crescimento”, alertou Inojosa.

Gerciony Sousa, gerente de Seguro Habitacional da Excelsior Seguros, lembrou que a modalidade era pouco conhecida no mercado, em função de ser tradicionalmente comercializada para órgãos públicos e centralizada em banco. “A Excelsior tem experiência de mais de 30 anos na distribuição e efetividade desse produto. Essa experiência foi construíd a ao longo do tempo com as Cohabs – Companhias de Habitação Popular. De dois anos para cá, começamos a entregar essa solução de seguro habitacional para o mercado privado. São vários players que necessitam dessa solução: incorporadoras, construtoras, bancos e fundos de investimentos imobiliários”.

Conforme Sousa, o SLA da companhia é interessante na regulação do sinistro. “São 48 horas de prazo para análise e aceitação do risco de uma determinada operação dentro de um contrato de financiamento; 72 horas é o prazo para fazer a regulação e sinalizar se o risco será coberto, negado ou se terá exigência documental. A assessoria, o corretor e o próprio cliente têm acesso em tempo real ao processo de regulação via sistema”.

Outro diferencial da Excelsior é uma plataforma exclusiva, em que cede o link para que o mutuário final faça o preenchimento da DPS e assine digitalmente. “Somos uma seguradora fácil de ser acessada. Vocês têm o contato direto conosco”.