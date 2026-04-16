Tecnologia e protagonismo feminino no centro do debate do setor

A inovação tecnológica e o papel crescente das mulheres no mercado segurador estarão em pauta no evento Tech & Insurance: Women in Action, que será realizado no dia 13 de maio de 2026, em São Paulo. A iniciativa, promovida pela ABGR – Associação Brasileira de Gerência de Riscos – em parceria com o IDIS, reunirá profissionais do setor para discutir tendências, desafios e oportunidades em um ambiente cada vez mais orientado por dados, inteligência artificial e novos modelos de negócios, colocando o protagonismo feminino no centro do debate.

Com programação prevista das 8h30 às 13h, no escritório Mattos Filho, na região da Faria Lima, o encontro propõe uma agenda focada na interseção entre tecnologia, inovação e o futuro do seguro. A proposta é fomentar o debate sobre como a transformação digital vem impactando a cadeia de valor do setor, ao mesmo tempo em que amplia o espaço para a liderança feminina em posições estratégicas.

O evento também reforça a importância da diversidade como vetor de inovação, destacando a atuação de mulheres que vêm contribuindo para a evolução do mercado segurador no Brasil. As inscrições já estão abertas.