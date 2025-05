Alper apresenta seguro voltado à avicultura durante AVIMASUL

A Alper Seguros apresentou, durante o AVIMASUL — evento voltado ao setor avícola no Mato Grosso do Sul —, um seguro voltado exclusivamente à avicultura, com foco em riscos como a falta de energia elétrica. Segundo a corretora, a solução já atende mais de 10 mil propriedades rurais em todo o país especializadas na produção de aves para frigoríficos.

Desenvolvido para proteger contra perdas causadas por falhas elétricas, o seguro é, de acordo com a empresa, o único no mercado nacional com cobertura específica para mortalidade de aves por interrupção no fornecimento de energia. A Alper afirma que cerca de 95% das apólices contratadas no setor não consideram esse tipo de risco.

“Identificamos uma necessidade crítica no mercado avícola e desenvolvemos uma solução para cobrir essa lacuna. Nosso produto protege não só a estrutura física, mas também a continuidade do negócio após eventos que resultam em perda de aves”, afirma Giovanni Balen, diretor comercial de Agronegócios da Alper Seguros.

Segundo o executivo, a empresa mantém mais de 7 mil aviários segurados e atende grandes grupos do setor. A estrutura do produto considera as particularidades de cada região: enquanto Santa Catarina tem maior incidência de vendavais e granizo, o Paraná enfrenta mais quedas de energia e danos elétricos. Goiás, por sua vez, tem maior frequência de incêndios, enquanto Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul também apresentam riscos específicos contemplados nas apólices.

“As chuvas que atingiram o Sul do país no ano passado mostraram como uma cobertura adequada pode ser decisiva para a recuperação dos produtores”, diz Balen.

O seguro inclui cobertura para equipamentos como geradores, placas solares e bombas de poço. A apólice não prevê sublimites por tipo de cobertura, adota franquias lineares e prevê indenizações por lucros cessantes durante o período de recuperação da estrutura. Em caso de sinistro, o valor da indenização é baseado no preço da ave pronta para abate, independentemente da idade, o que pode garantir maior estabilidade financeira aos produtores.

O modelo atende a estrutura produtiva de integração predominante no setor. “Os principais frigoríficos contratam seguros para 100% dos aviários da cadeia. Em alguns casos, o custo é repassado aos produtores; em outros, é absorvido pela indústria”, explica André Lins, vice-presidente de Agro da Alper Seguros.

Lins destaca que a perda da estrutura de alojamento afeta não apenas o produtor, mas toda a cadeia produtiva. “Desenvolvemos esse produto considerando a sustentabilidade do setor avícola, que tem papel relevante na produção nacional e internacional de proteína”, conclui.

N.G.