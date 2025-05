O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) inicia, no próximo dia 15 de maio, a edição 2025 da série de workshops Conhecer para Proteger, uma das iniciativas mais tradicionais da entidade. Este ano, o projeto celebra os 15 anos do Clube com uma proposta inovadora: destacar histórias de sucesso que inspiram, por meio de experiências reais de corretores parceiros das companhias beneméritas.

Com o tema “Histórias de Sucesso: Experiências que Inspiram”, a temporada especial reforça o papel do CSP-MG como fomentador do conhecimento, do networking e da geração de negócios no setor de seguros. A cada encontro, além da apresentação das soluções e estratégias das empresas beneméritas, corretores convidados compartilharão seus cases de sucesso com o público, promovendo uma troca de experiências valiosa.

“Nosso objetivo é valorizar as boas práticas do mercado e mostrar como a parceria entre corretores e companhias pode resultar em grandes conquistas. Estamos muito felizes em comemorar os 15 anos do CSP-MG com essa edição especial dos workshops, trazendo um conteúdo ainda mais próximo da realidade dos profissionais que atuam na ponta”, destaca o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello.

O primeiro encontro da temporada será realizado no dia 15 de maio, a partir das 13h30, no auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF, em Belo Horizonte. A mediação será conduzida pelo diretor do CSP-MG, Maurício Tadeu Barros Morais, e contará com a participação das beneméritas Seguros Sura, MAG Seguros, C6 Seg, Solidus Administradora e Porto. Haverá fornecimento de certificado de participação e sorteio de brindes para os convidados presentes.

Representando a Sura estará Roberta Prata, gerente regional de Minas Gerais, que trará como convidado Rodrigo Nunes Meira, do Seguro do Trabalhador. Pela MAG Seguros, participa João Neto, superintendente comercial, com a corretora Karine Gontijo. A C6 Seg será representada por Priscilla Alves de Deus, gerente de Relacionamento de Benefícios, acompanhada de Aluízio Xavier de Lima Filho, da Aprimorar Corretora de Seguros. Já Mário Mendonça, sócio-diretor da Solidus Administradora, participa ao lado de Simone Ribeiro da Silva, da Nuclef Seguros. Finalizando o time de convidados, Bruno Leão, gerente da sucursal Minas Gerais da Porto, trará Cláudia Gonçalves da Silva Alves, da Opess Corretora de Seguros.A participação é gratuita e as inscrições já podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/A1MCAySgLv9kLXry5