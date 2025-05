Novo Seguros e FazSeg anunciam parceria 

A Novo Seguros e a FazSeg Assessoria em Seguros acabam de firmar uma aliança estratégica, tornando-se oficialmente uma das distribuidoras comerciais da seguradora. A iniciativa marca um novo capítulo para ambas as empresas e reforça o compromisso com a inovação no mercado segurador brasileiro.

Com a parceria, os corretores parceiros da FazSeg passam a contar com o portfólio completo da Novo Seguros, que vem se destacando por um modelo de negócio digital, ágil e centrado na experiência do cliente e do corretor. Mais do que uma expansão de catálogo, a colaboração representa uma mudança de mentalidade e posicionamento: é o novo em movimento, com soluções pensadas para atender às demandas de um mercado em transformação.

“Essa parceria representa a soma de propósitos. A Novo chegou para romper padrões e apresentar uma proposta moderna, digital e eficiente. Na FazSeg, enxergamos o corretor como peça-chave dessa evolução – e agora, com a força dessa união, temos ainda mais condições de entregar soluções inovadoras e competitivas para o canal corretor”, destaca Silvio Formiga, sócio-diretor da FazSeg.

Um novo jeito de fazer seguros

A Novo Seguros nasceu com uma proposta ousada: reinventar o seguro tradicional. Utilizando tecnologia de ponta, processos simplificados e foco total na experiência do usuário, a empresa se posiciona como uma seguradora do futuro, mas já presente no agora.

Destaques do portfólio: seguro por assinatura e seguro franquia

Entre os principais diferenciais da Novo Seguros estão dois modelos que têm chamado a atenção do mercado: o seguro por assinatura e o seguro franquia. O seguro por assinatura oferece pagamento mensal, sem burocracia e sem contrato anual, permitindo ao cliente total controle para contratar, ajustar ou cancelar o seguro a qualquer momento, tudo de forma digital. Já o seguro franquia funciona como uma cobertura inteligente: o segurado arca com os reparos de menor valor e aciona a seguradora apenas em casos de sinistro com custo acima da franquia definida, o que resulta em valores de mensalidade mais acessíveis e maior autonomia para o consumidor. Ambas as opções atendem a um público moderno, que busca praticidade, economia e flexibilidade – sem abrir mão da segurança.

Corretores no centro da estratégia

O diferencial da FazSeg está justamente na sua proximidade com o canal corretor. Com um time altamente qualificado e disponível, a assessoria atua como ponte entre o corretor e as soluções inovadoras do mercado. A parceria com a Novo Seguros reforça essa missão: proporcionar ferramentas modernas e suporte estratégico para que os corretores sejam protagonistas da transformação no setor.

Para saber mais sobre a parceria e como a sua corretora pode comercializar os produtos entre em contato através da central de atendimento ao corretor: (51) 98027.9180 ou www.fazseg.com.br