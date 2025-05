Confira os principais destaques do “Conexão Futuro Seguro”

O superintendente da Susep, Alessandro Octaviani, e o presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, vão discutir os desafios que o setor de seguros enfrentará em 2025 e nos próximos anos durante o “Connection Talk”, primeira grande atração do Conexão Futuro Seguro. O evento on-line do mercado brasileiro será realizado no dia 11 de junho, promovido pela Fenacor em parceria com a ENS.

O bate-papo será coordenado pelo presidente da Fenacor, Armando Vergílio, e mediado pelo vice-presidente Regional Sudeste da Federação, Boris Ber. Também participarão o presidente da Capemisa, Jorge Andrade, e o diretor executivo de Produtos Massificados da Tokio Marine, Marcelo Goldman.

O evento contará ainda com painéis que mostrarão como o Corretor de Seguros pode utilizar a inteligência artificial (IA) para otimizar seus negócios e aplicar a inovação na melhoria do relacionamento com os clientes.

Logo no primeiro painel, por exemplo, o tema será “Corretor como Protagonista em Soluções e Inovações”. Mediado pelo presidente da ENS, Lucas Vergilio, o debate reunirá os professores Ildebrando Neres, Ricardo Villaça e Samy Hazan, especialistas nas áreas de certificação para assessor de investimentos, inteligência artificial e inovação, respectivamente.

A presença feminina será o destaque do segundo painel, que trará reflexões sobre o “5º Estudo da Mulher no Mercado de Seguros”. Mediado pela diretora de Ensino da ENS, Maria Helena Monteiro, o painel contará com a participação da presidente da Sou Segura, Liliana Caldeira, e da corretora de seguros Simone Fávaro.

O terceiro painel abordará um tema que vem ganhando destaque entre os Corretores de Seguros e no mercado em geral: a Lei Complementar 213/25, que regulamentou a proteção patrimonial mutualista e promete gerar novas e amplas oportunidades de negócios para os profissionais do setor.

O debate terá a presença do diretor da Susep, Carlos Queiroz, e do diretor técnico da CNseg, Alexandre Leal. A mediação ficará a cargo de Augusto Coelho, assessor da ENS.

O quarto e último painel discutirá a “Nova Lei do Contrato de Seguros”, com a participação da diretora da Susep, Jessica Bastos, do presidente do IBDS, Ernesto Tzirulnik, e da diretora jurídica da CNseg, Glauce Carvalhal.

Vale destacar que, durante o evento, será realizado o sorteio de um carro zero quilômetro. Atenção: o sorteio é exclusivo para corretores associados aos Sincors que estejam adimplentes.

Portanto, se ainda não for associado ou estiver inadimplente, o Corretor de Seguros deve procurar o seu sindicato o quanto antes para garantir sua participação no sorteio e concorrer a essa premiação especial.

As inscrições e a programação completa do Conexão Futuro Seguro 2025 estão disponíveis no site: https://www.conexaofuturoseguro.com.br/