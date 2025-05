O Grupo Bradesco Seguros e a MJV anunciam a nova edição do Insurance & Innovation Talks, no dia 27 de maio, às 9h30. Pela primeira vez no Rio de Janeiro, o evento terá formato híbrido e tem como tema “O futuro bateu à porta – e eu abri!”.

O encontro de especialistas debaterá as tendências mais relevantes dos cenários de tecnologia, inovação e empreendedorismo, conectando os aprendizados dos últimos eventos ao contexto do setor de seguros.

“O Insurance & Innovation Talks é uma iniciativa do Grupo Bradesco Seguros em parceria com atores do nosso ecossistema de inovação, voltada para o compartilhamento de ideias e experiências que estão transformando o setor de seguros. Nesta edição especial no Rio de Janeiro, vamos apresentar os principais insights e debates abordados durante Web Summit, um dos eventos mais relevantes de tecnologia e inovação, realizado recentemente no país”, destaca José Loureiro, Diretor de Inovação, Digital e Dados da companhia.

O executivo também compartilhou a estratégia de expansão da iniciativa para novas cidades, visando levar a experiência para mais pessoas. “O evento, que começou em São Paulo chegará em outras regiões ao redor do Brasil, nosso intuito é expandir para proporcionar mais acesso ao conhecimento e conexões, diversificando também as trocas”, complementou, Loureiro.

As inscrições podem ser realizadas no link. Aos interessados em participar no formato presencial, o evento será realizado no Auditório MJV e as vagas são limitadas.