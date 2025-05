Omint lança novas coberturas para o seu Vida Individual

No ano em que o Grupo Omint celebra 45 anos no Brasil e completa 10 anos da seguradora, a companhia anuncia o lançamento de mais três novas coberturas, disponíveis nos seus produtos de vida individual, Omint Vital S e Omint Foco, reforçando seu compromisso com soluções personalizadas e alinhadas às necessidades dos clientes. Entre os destaques estão as coberturas Doenças Graves Modulares (DGM), Quebra de Ossos (QO) e Proteção Cirúrgica (PC).

“A ampliação da oferta de coberturas reflete uma adaptação estratégica ao perfil dos segurados. Hoje, diferentes gerações veem o seguro de vida não apenas como uma proteção, mas também como uma ferramenta de planejamento financeiro. Ao tornar os produtos de seguro de vida mais robustos, com novas coberturas que são pagas em vida, conseguimos expandir seu alcance e aumentar sua relevância no mercado, atendendo a clientes cada vez mais exigentes”, declara Cícero Barreto, diretor comercial e de marketing do Grupo Omint.

A nova cobertura Doenças Graves Modular abrange 31 doenças, distribuídas em quatro módulos distintos, e pode ser contratada juntamente com as coberturas existentes, como Doenças Graves e Doenças Graves Ampliada. Destaca-se também a possibilidade de acionamento de sinistros em até dois módulos distintos, o que permite o recebimento em dobro do capital segurado antes do encerramento da cobertura.

Outro benefício está relacionado à pré-existência: caso uma doença já conhecida esteja prevista em um dos módulos, a cobertura pode ser emitida com os outros três módulos disponíveis. Mesmo tendo contratado apenas três módulos, o segurado ainda poderá acionar dois deles. Além disso, em casos de diagnóstico de câncer de próstata ou de mama em estágio avançado, o capital segurado é majorado em 50%.

A cobertura para Quebra de Ossos oferece a maior abrangência do mercado, contemplando mais de 50 tipos de fraturas, sem limite de eventos cobertos, desde que respeite do valor máximo da cobertura contratada e sem carência ou franquia.

Já a Proteção Cirúrgica, terceira novidade do portfólio, oferece valores de indenização para mais de 1.300 cirurgias seguidas de internação, decorrentes de acidentes e/ou doenças, ampliando a proteção e garantindo suporte financeiro em momentos de maior vulnerabilidade. Assim, a Omint se destaca como a seguradora com a melhor eficiência financeira, o melhor custo-benefício e um dos portfólios de coberturas mais completos do mercado.

“Com uma base de conhecimento alicerçada em 45 anos de história, nossas soluções em seguros estão ainda mais competitivas e alinhadas ao mercado atual. Na cobertura de Doenças Graves Modular e Proteção Cirúrgica, oferecemos proteção para um número de doenças e/ou procedimentos cirúrgicos superior à média do mercado. Da mesma forma, na cobertura de Quebra de Ossos, disponibilizamos o melhor range de capital segurado, aliado a uma das maiores abrangências em tipos de fraturas”, destaca Ricardo Ferraz, diretor técnico de seguros da Omint Seguros.

Além de beneficiar diretamente os clientes, as novidades também ampliam as oportunidades de negócios para os corretores. “Ao diversificar as coberturas e permitir combinações estratégicas, os corretores ganham mais argumentos de venda e conseguem montar propostas ainda mais aderentes aos perfis de seus clientes. Isso fortalece o relacionamento, gera mais valor na oferta e contribui para a fidelização”, explica José Luiz Florippes, diretor de Vendas de Seguros da Omint.