A Superintendência de Seguros Privados (Susep), como presidente do Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF), organiza, no dia 12 de maio, em Brasília (DF), o evento de abertura da 12ª Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF), que contará com transmissão online pelo canal da Susep no YouTube.



Promovida pelo FBEF, a Semana ENEF 2025 terá comotema “Educação Financeira para Crianças e Jovens: Preparando a Sociedade para Escolhas Conscientes” e a cerimônia de abertura acontecerá das 10h às 12h, com a presença de autoridades do governo federal e de representantes das instituições que integram o FBEF. A programação inclui painéis sobre a importância da educação financeira para crianças e jovens e a apresentação de iniciativas educacionais dos membros do Fórum.



Já no período da tarde, das 14h30 às 17h40, a Susep promove o evento “Seguros para Todos: educação financeira, vulnerabilidade socioeconômica e seguros inclusivos”, também no Auditório do MEC. A atividade conta com apoio institucional da CNseg, FenSeg, FenaPrevi e FenaCap.



A programação da tarde inclui três painéis temáticos:

Painel 1 – Avanços e desafios na educação financeira e de seguros

Painel 2 – Acesso ao seguro para públicos vulneráveis

Painel 3 – Sustentabilidade Financeira de Longo Prazo

As inscrições para participação presencial e virtual no evento da tarde podem ser realizadas por meio do link curt.link/bsoSb. O link para assistir virtualmente será encaminhado após a realização da inscrição.



A agenda completa da Semana ENEF está disponível no site oficial.