CCS-RJ e Assim Saúde debatem oportunidades em encontro

Realizado na sede do Clube dos Corretores do Rio de Janeiro (CCS-RJ), no dia 6 de maio, o encontro entre corretores de seguros e a Assim Saúde serviu para troca de experiências com a operadora, que atua unicamente no estado do Rio. O momento serviu também para entender melhor os desafios do mercado de saúde suplementar da região.

Pela Assim Saúde estiveram presentes as gestoras comerciais, Danielle Almeida, Ana Gonçalves e Andréa Gomes, falando sobre a visão da operadora de saúde suplementar sobre o mercado fluminense, que possui operadoras tradicionais e novas opções tentando ganhar espaço. É um mercado atraente e dentre os critérios mais valorizados estão a abrangência da cobertura, a rede credenciada e um custo-benefício competitivo.

Durante o encontro, a equipe Assim compartilhou com os corretores que além dos conhecimentos técnicos e de legislação, é importante estarem sempre atualizados quanto ao portifólio de serviços das operadoras e seguradoras, e sejam capazes de entender o cliente, com empatia, para direcionar a escolha do plano mais adequado às suas necessidades. A operadora também disponibiliza diversas ferramentas para qualificar e capacitar o corretor, entre treinamentos, materiais digitais e físicos.

“Foi um encontro que trouxe informações relevantes para os corretores, com diferenciais da empresa e particularidades do mercado. Como patrocinadora do Clube, a operadora reforçou seu compromisso com o mercado local e com os profissionais que atuam na ponta da comercialização”, declarou Fátima Monteiro, presidente do CCS-RJ.

