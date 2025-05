Conheça a programação do “Conexão Futuro Seguro”

Faltam 28 dias para a edição 2025 do “Conexão Futuro Seguro”, o maior evento on-line do mercado brasileiro, que acontecerá dia 11 de junho (quarta-feira), a partir das 16h. O tema central é “Nova Legislação, Novos Operadores e Impactos para o Setor de Seguros”.

O “Conexão Futuro Seguro”, que contará com o apoio e patrocínio de grandes empresas e entidades do setor, terá uma programação de alto nível.

A abertura ficará a cargo dos presidentes da Fenacor, Armando Vergilio; da ENS, Lucas Vergilio; e da CNseg, Dyogo Oliveira.

Em seguida, no painel “Connection Talk”, coordenado por Armando Vergílio e mediado pelo presidente do Sincor-SP, Boris Ber, estarão presentes também o superintendente da Susep, Alessandro Octaviani, e Dyogo Oliveira, que irão discutir questões de extrema relevância para o setor e, particularmente, para os Corretores de Seguros.

Logo depois, o segundo painel, “Corretor de Seguros como provedor de soluções e os novos operadores do mercado”, será mediado por Lucas Vergilio e terá as participações de três professores da escola, reconhecidos como grandes especialistas nos temas em debate: Ildebrando Neres (Certificação para Agente de investimentos); Ricardo Villaça (Inteligência Artificial); e Samy Hazan (Inovação).

O painel seguinte abordará outro tema de grande importância no momento: “Proteção Patrimonial Mutualista” (Lei Complementar 213/25), tendo como debatedores Carlos Queiroz (diretor da Susep); Alexandre Leal (diretor Técnico da CNseg); e Augusto Coelho (assessor da ENS), como mediador.

Por fim, será discutida a “Nova Lei do Contrato de Seguros” (Lei 15.040/24) e seus possíveis impactos no setor. Neste painel, irão participar Jessica Bastos (diretora da Susep); Ernesto Tzirulnik (presidente do IBDS); e Glauce Carvalhal (diretora Jurídica da CNseg).

O “Conexão Futuro Seguro 2025” já conta com mais de mil Corretores de Seguros inscritos, o que comprova o grande interesse da categoria em participar dessa iniciativa inovadora, organizada pela Fenacor e a ENS e que se consolida, a cada edição, como o maior evento on-line do mercado brasileiro.

Esta edição reserva ainda uma grande novidade para os Corretores de Seguros. Além da programação de alto nível, será realizado, durante o evento, o sorteio de um belo carro zero KM. Mas, atenção: esse sorteio é exclusivo para associados aos Sincors – adimplentes.

Então, se ainda não for associado, ou estiver inadimplente, o Corretor de Seguros deve procurar o seu sindicato o quanto antes para poder participar do sorteio e concorrer a essa superpromoção.

O evento é gratuito e aberto a todos os Corretores de Seguros. Mais informações e inscrição neste endereço eletrônico: https://www.conexaofuturoseguro.com.br/.