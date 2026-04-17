Seguros de pessoas crescem 6,8% no início de 2026

O segmento de seguros de pessoas iniciou 2026 em expansão, com arrecadação de R$ 13,1 bilhões em prêmios no primeiro bimestre, avanço de 6,8% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Os dados são da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi), com base em informações da Superintendência de Seguros Privados (Susep), e reforçam a relevância do segmento na proteção financeira de indivíduos e famílias.

Na análise por produto, os seguros de Vida — nas modalidades individual e coletiva — concentraram 47% da arrecadação no período. O seguro Prestamista respondeu por 30%, enquanto Acidentes Pessoais representaram 12% do total. Entre as linhas com maior crescimento, destacam-se os seguros Educacional (+18,6%), Prestamista (+17,7%) e Doenças Graves (+15,0%).

Indenizações somam R$ 2,8 bilhões

O relatório também aponta que os sinistros pagos totalizaram R$ 2,8 bilhões nos dois primeiros meses do ano, alta de 0,3% em relação ao mesmo intervalo de 2025. Dentro desse montante, os seguros de Vida concentraram 53% das indenizações, seguidos pelo Prestamista (22%) e Acidentes Pessoais (11%).

Na comparação anual, o seguro de Vida Individual apresentou crescimento de 29,7% nas indenizações pagas, enquanto o seguro de Doenças Graves avançou 16,3%, indicando maior utilização dessas coberturas pelos segurados.