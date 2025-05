Com nova solução, Kovr anuncia entrada no setor de transporte

A Kovr Seguradora anuncia sua entrada no mercado de seguros de transporte, que movimentou R$6,2 bilhões em 2024 e projeta crescimento de dois dígitos para 2025, com o lançamento do Seguro Transportes para logística e cargas. A nova solução visa atender às demandas de transportadores, embarcadores e operadores portuários, oferecendo um modelo de proteção personalizado, eficiente e, principalmente, desburocratizado.

O Seguro Transportes Kovr chega ao mercado com a proposta de simplificar a proteção para quem movimenta cargas no Brasil e no exterior, oferecendo coberturas abrangentes e uma jornada de contratação simplificada. Para garantir essa eficiência e otimizar o tempo dos clientes, a seguradora conta com um time disponível para oferecer suporte em todas as etapas, incluindo cotação e resolução de sinistros, com suporte 24 horas em caso de incidentes.

A nova solução é direcionada aos profissionais e empresas do setor, incluindo transportadores com coberturas como RCTR-C, RC-DC, RCTA-C, RCA-C e RCTF-C, com foco nas operações de terminais de contêineres, carga fracionada e granéis.

“Com nossa expertise de quase 50 anos no mercado segurador, compreendemos profundamente as necessidades do setor de transportes e, com este lançamento, a Kovr busca ser um parceiro estratégico, facilitando a proteção e a continuidade dos negócios. Nossa experiência nos permite oferecer soluções inovadoras e adaptadas às necessidades específicas deste segmento,” afirma Eduardo Viegas, VP de Operações e Administrativo da Kovr Seguradora.

Segundo a Comissão de Transportes da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), as vendas de seguros de transportes no Brasil cresceram 6% em 2024, e especialistas mantêm um cenário otimista para 2025.

N.G.