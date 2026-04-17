Circuito da Longevidade chega a Brasília

O Circuito da Longevidade Bradesco Seguros desembarca em Brasília no dia 26 de abril, para a segunda etapa da temporada 2026. A iniciativa promove um dia de celebração à vida ativa e saudável, reunindo pessoas de todas as idades em corridas de 5 e 10 quilômetros.

Com largada na Praça do Buriti e percurso pelo Eixo Monumental, a etapa brasiliense convida os participantes a correrem em um dos cenários mais emblemáticos do país. O trajeto é predominantemente plano, favorecendo diferentes perfis de corredores, de quem busca completar o percurso com tranquilidade a quem quer melhorar tempo e desempenho, e oferece a experiência de atravessar pontos marcantes da capital federal em um ambiente de mobilização coletiva pelo bem-estar.

A arena do evento contará com ativações para o público e estrutura de apoio ao longo do percurso, incluindo pontos de hidratação. Após a prova, os participantes terão acesso à área de dispersão com itens de reposição, contribuindo para uma experiência organizada do início ao fim.

Criado em 2007 pelo Grupo Bradesco Seguros, o Circuito da Longevidade integra um conjunto de ações voltadas à promoção do envelhecimento ativo e do bem-estar em todas as fases da vida. O tema faz parte da estratégia institucional da companhia, que atua para incentivar a cultura do cuidado e ampliar o acesso à informação e a iniciativas que apoiem escolhas mais saudáveis no cotidiano. Entre essas iniciativas, destacam-se o Indicador de Longevidade Pessoal (ILP), o Fórum da Longevidade, os Prêmios Longevidade e o portal Viva a Longevidade, que reúne conteúdos e orientações para quem busca envelhecer com saúde e qualidade de vida.

“Brasília reúne pessoas de diferentes regiões e rotinas, e o Circuito cria um espaço acessível para incluir o movimento no dia a dia. Para o Grupo Bradesco Seguros, apoiar essa etapa reforça nosso compromisso com a longevidade como jornada de vida, estimulando hábitos que contribuem para a saúde e o bem-estar ao longo do tempo”, afirma Ana Claudia Frighetto Gonzalez, Superintendente Sênior de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

Ao longo de 2026, o Circuito passa por sete cidades brasileiras: São Paulo (etapa realizada no dia 1º março), Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), Campinas (SP), Salvador (BA), Recife (PE) e Porto Alegre (RS), consolidando-se como uma das mais tradicionais iniciativas esportivas do país dedicada à promoção da longevidade e do bem-estar. A Norte Marketing Esportivo realizará todas as etapas do Circuito da Longevidade em 2026. A empresa tem foco em promover o bem-estar e a saúde por meio do esporte, sendo responsável por alguns dos principais eventos de corrida de rua do Brasil.