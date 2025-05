Bradesco Seguros marca presença na Agrishow 2025

O Grupo Bradesco Seguros esteve presente na Agrishow 2025, realizada em Ribeirão Preto (SP), entre os dias 28 de abril e 2 de maio e, além da participação na feira, a companhia também promoveu encontros com corretores de seguros atuantes no mercado agro, em todos os ramos.

A área Comercial de Ramos Elementares, que atua com o seguro de mais de 350 máquinas agrícolas, reuniu cerca de 50 corretores como parte do programa “Road Show/BARE com Você”, que visa fomentar um ambiente de colaboração e a troca de ideias. O objetivo é criar um espaço para ouvir as necessidades desses profissionais e receber feedbacks.

Na ocasião, os executivos Leonardo Freitas (Diretor Comercial), Luiz Carlos Gomes (Superintendente Sênior de Negócios), Ricardo Luís Costa (Superintendente Regional Comercial), Leonardo Duque (Gerente Sênior e Head de Agro) e Rosinaldo Molina (Superintendente Comercial de Ribeirão Preto) puderam debater as frentes e oportunidades nos segmentos de Seguro de Equipamentos Agrícolas e Seguro de Propriedades Rurais.

Leonardo Freitas explica que a Bradesco Seguros mantém a comunicação próxima aos corretores que estão diariamente lidando com os processos do seguro rural. “Passamos nossas novidades, diretrizes e estratégias, mas o principal foi a troca de ideias, alguns questionamentos e propostas de melhorias, que iremos avaliar para mantermos sempre um produto atualizado com as necessidades do mercado e, assim, melhor atender e ofertar nossas soluções de seguro para os produtores rurais”.

Executivos da Bradesco Vida e Previdência também promoveram um jantar com mais de 25 profissionais do mercado de seguros do interior de São Paulo. O evento reforçou o papel da companhia na região, além de fortalecer parcerias e gerar novos negócios.

Estavam presentes os Superintendentes de Negócios da Bradesco Vida e Previdência, Alex Queiroz e Marcelo Rosseti; a Superintendente Comercial de Ribeirão Preto, Juliani Camozzi; e o Gerente Sênior, Martinho Escórcio. Representantes da Lojacorr e diretores do Sincor-SP também marcaram presença.

Estiveram na Agrishow também: Rodrigo Moreno, Superintendente Sênior da Bradesco Saúde, Fabrício Zunfrile e João Adolfo da Silva, ambos Superintendentes Sêniores Comerciais.

N.G.