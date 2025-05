O Affinity Seguro Viagem acaba de anunciar a contratação de Amarildo Sarde como novo Gestor Comercial para o Estado de São Paulo. Com 25 anos de experiência dedicados exclusivamente ao segmento de seguro viagem, Sarde traz ao time um histórico sólido de resultados e um olhar estratégico sobre o setor.

“Estou muito empolgado com essa nova fase da minha carreira. Essa mudança representa uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Estou motivado a enfrentar novos desafios e conquistar os objetivos da empresa. Tenho certeza de que essa etapa trará muitas realizações pessoais e profissionais. Estou pronto para aproveitar ao máximo essa nova jornada”, afirmou Amarildo.

Para o Affinity, a chegada de Amarildo representa mais um passo no plano de expansão e fortalecimento da marca, especialmente no Estado de São Paulo, uma das regiões estratégicas para a companhia.

Segundo o CEO do Affinity Seguro Viagem, Marilberto França, a contratação reforça o compromisso da empresa com a excelência e o crescimento sustentável. “A experiência e o conhecimento do Amarildo são reconhecidos em todo o mercado de seguro viagem. Tê-lo conosco é motivo de grande satisfação. Acreditamos que ele vai contribuir significativamente para o fortalecimento de nossa presença em São Paulo e agregar muito valor à equipe comercial”, destacou o CEO.

K.L.