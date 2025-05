A Akad Seguros participou do Web Summit Rio 2025, um dos principais eventos globais de tecnologia e inovação. Representada por seu Chief Innovation Officer (CIO), Marcelo Sales, a empresa esteve no painel “Is SaaS dead? How is AI shaking the ecosystem?”, promovido pela FM/Derraik. Cofundador da Movile (grupo do iFood) e fundador da Cyberlabs — startup que se uniu à GP Investimentos para formar a Akad —, Sales abordou como a inteligência artificial vem impactando o setor de seguros e acelerando processos de digitalização.

Durante a apresentação, o executivo observou que a IA representa uma nova etapa na evolução tecnológica e destacou que muitas operações empresariais ainda seguem manuais. “Na Akad, conseguimos criar agentes que encurtam nosso processo de desenvolvimento. O que antes levava um ano, agora é feito em minutos, graças à inteligência artificial”, afirmou.

Sales compartilhou a experiência da Akad com a adoção de agentes de atendimento automatizados baseados em IA generativa. A implantação começou com o time de atendimento ao cliente, utilizando scripts estruturados. “Começamos por onde já existiam soluções maduras e vimos o impacto rapidamente. Isso nos deu fôlego para avançar em outras áreas da empresa”, explicou.

O CIO também apontou a necessidade de capacitação contínua para profissionais de tecnologia e destacou os desafios de engajar equipes não técnicas, como as áreas comercial e administrativa. Para isso, a Akad investiu em treinamentos internos e criou o Aikolab, um portal com agentes inteligentes voltado a funcionários e corretores parceiros. “A adoção precisa ser rápida. Ninguém quer interagir com formulários ou cliques desnecessários. As pessoas querem seus problemas resolvidos com agilidade”, disse.

Além de Sales, participaram do painel Fernando Silva, sócio da Crescera Capital, e Luiz Guilherme Manzano, fundador da Big Bets. A mediação foi conduzida por Fabiana Fagundes e Rodrigo Menezes, da FM/Derraik.

N.G.