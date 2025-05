A Yelum Seguradora, marca do Grupo HDI, acaba de anunciar seu novo produto focado para o segmento de bicletas. Com o nome Yelum Bike Segura, a solução oferece praticidade e segurança para ciclistas de todos os perfis, proporcionando conscientização sobre a importância de utilizar esse meio de transporte com segurança. Além disso a novidade conta com contratações e vistoria totalmente online e remota.

Voltado para bikes entre R$ 2 mil e R$ 75 mil, o Yelum Bike Segura aceita bicicletas com até 10 anos de uso e garante indenização baseada no valor de mercado à época do sinistro, sem aplicação de depreciação. A cobertura básica inclui roubo – com vestígios de arrombamento ou ameaça –, incêndio, queda acidental, danos por causas externas, fenômenos da natureza e transporte em veículos, desde que devidamente fixados em dispositivos apropriados.

Com vigência anual e cobertura em todo o território brasileiro – independentemente do CEP onde a bike pernoita –, o produto ainda permite a contratação de coberturas adicionais, como Danos elétricos, Responsabilidade Civil para terceiros, Acidentes Pessoais – que abrangem morte, invalidez, despesas médicas, hospitalares e odontológicas, extensão para utilização em competições (amadoras ou profissionais) e danos estéticos a bicicleta. Também é possível segurar mais de uma bike por apólice e realizar upgrades via endosso, com nova inspeção.

Além disso, a contratação é totalmente online, por meio do portal Meu Espaço Corretor do Grupo HDI, e a vistoria da bicicleta é feita de forma remota, com envio de link via WhatsApp para o segurado. A cobertura já passa a valer após a proposta ser transmitida e a análise da seguradora ocorre em até 15 dias.

“O Yelum Bike Segura reforça nosso compromisso com a mobilidade individual e sustentável. É uma solução sob medida para um público crescente, que busca segurança, agilidade e facilidade no processo de contratação. Ao unir cobertura completa com jornada 100% digital, entregamos ao mercado um produto moderno, acessível e com grande potencial de negócios para os corretores”, destaca Marcos Siqueira, Diretor de Transportes, Rural & Riscos Diversos do Grupo HDI.

N.G