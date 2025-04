Sindseg/SC celebra o início da gestão 2025/2028

No dia 14 de abril, além da realização da Reunião Ordinária de Diretoria e da Assembleia Geral Ordinária, a diretoria do Sindseg/SC se reuniu para celebrar o início da nova Gestão 2025/2028 com um almoço especial entre os diretores.

O momento realizado no restaurante Mailde marcou não apenas a continuidade dos trabalhos, mas também a renovação do compromisso com o fortalecimento do setor de seguros em Santa Catarina.



A atual diretoria do Sindseg/SC, composta por 11 membros e presidida por João Amato, seguirá à frente da

entidade até 14 de janeiro de 2028.



Diretoria do Sindseg/SC – Gestão 2025/2028



Presidente

João Fazio Amato Neto – Zurich Seguros

Vice-Presidente

Salete Monteiro – Allianz Seguros S.A.

Diretor Tesoureiro

Luis Antônio Cauduro Carneiro da Fontoura – Mapfre Seguros S.A.

Diretores

Jean Carlos dos Santos – Yelum Seguradora

Paulo Sérgio Rodrigues – Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais

Conselho Fiscal

Leonardo Egert – Tokio Marine Brasil Seguradora S.A.

Fabricio Cardozo – Sompo Seguros

Diego Alberto Gassenferth – Bradesco Seguros

Suplentes do Conselho Fiscal

Julio Pereira de Noronha – HDI Seguros S.A.

Rafael Heleno da Silva Leonel – MetLife

Dayane Piemonteze – SulAmérica Cia. Nacional de Seguros

Com um calendário extenso e interativo de ações previstas para o período, as reuniões da diretoria têm um papel fundamental: conectar os dirigentes em torno de temas estratégicos, promover o alinhamento sobre as movimentações do mercado e estimular a construção coletiva de soluções para os desafios do dia a dia do setor.

“Essa comemoração, mais que simbólica, representa o alinhamento e a conexão entre as seguradoras associadas ao Sindseg/SC. Estamos prontos para seguir à frente, inovando e incentivando o desenvolvimento econômico e social de Santa Catarina, por meio da força do setor de seguros. É uma honra assumir esse desafio, e estamos animados e cientes da nossa responsabilidade em liderar uma entidade com 100 anos de história”, destacou o presidente João Amato.



Fonte: Sindseg-SC