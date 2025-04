Setor de seguros reage a fraudes com inteligência artificial 

O avanço da inteligência artificial generativa, capazes de criar e manipular imagens com impressionante realismo, está gerando um novo desafio para seguradoras, financeiras e empresas que atuam com aceitação de riscos.

A situação foi abordada recentemente em reportagem da Band News TV, com participação de Jaime Soares, presidente da Comissão de Seguros da Federação Nacional das Seguradoras (FenSeg). Durante a entrevista, ele revelou que já há registros de fraudes envolvendo desde imagens geradas por inteligência artificial até o uso de miniaturas de carros, fotografadas de maneira a se passarem por veículos reais. “A batalha de máquinas contra máquinas começou”, afirmou o especialista, destacando que o setor vem investindo em inovação para mitigar os riscos.

É nesse cenário que a Autovist, empresa do Grupo ForRiske tem se destacado. Com uma tecnologia de última geração, a plataforma já evitou mais de R$80 milhões em prejuízos apenas em 2024, ao detectar e bloquear tentativas de fraude em processos de vistoria digital.

Diferentemente das IAs utilizadas para fraudar, a tecnologia da Autovist é voltada à proteção. A empresa combina análise comportamental, reconhecimento de imagem, machine learning e uma plataforma antifraude capaz de identificar alterações, adulterações e inconsistências em tempo real.

“A combinação entre inteligência artificial, análise comportamental e tecnologia antifraude de última geração posiciona a AutoVist não apenas como uma solução moderna de vistoria, mas como uma aliada estratégica no combate às fraudes digitais protegendo pessoas, empresas e todo o ecossistema automotivo”, destacou Ramon Soares, gerente executivo da empresa.

Diante da criatividade crescente dos criminosos, como demonstram as imagens divulgadas recentemente (veja abaixo), onde carros danificados foram digitalmente “restaurados” para enganar as seguradoras, é essencial que o setor adote soluções confiáveis e à frente do tempo.

A Autovist, com mais de 4 milhões de vistorias realizadas, mostra que ao investir continuamente em inovação, a empresa mostra que é possível vencer a batalha contra as fraudes utilizando a própria inteligência artificial, mas do lado certo.